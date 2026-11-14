Vea el gol de Linda Caicedo con Real Madrid femenino vs. Levante Badalona por Liga F

Linda Caicedo se reportó este sábado en el tablero para el Real Madrid femenino, que recibió en el Alfredo Di Stéfano al Levante Badalona en compromiso válido por una nueva jornada de la Liga F.

La delantera colombiana, que empezó este duelo en el banco de suplentes, saltó al campo de juego en el minuto 56 en reemplazo de Sara Däbritz, en un momento en que el conjunto 'blanco' buscaba mayor desborde y profundidad por las bandas.

Publicidad

El tanto de Linda llegó al minuto 68 y significó el 2-2 parcial en el marcador. La '18' aprovechó un buen centro al área y sólo tuvo que empujar el balón con rumbo a la red.

Publicidad

Vea acá el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs. Levante Baldadona por Liga F: