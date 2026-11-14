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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /  Vea el gol de Linda Caicedo con Real Madrid femenino vs. Levante Badalona por Liga F

Vea el gol de Linda Caicedo con Real Madrid femenino vs. Levante Badalona por Liga F

La delantera vallecaucana aprovechó un centro al área para mandar la pelota a guardar, en duelo por la Liga F de España. ¡Vea acá el gol de Linda Caicedo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Foto: Getty Imágenes

Linda Caicedo se reportó este sábado en el tablero para el Real Madrid femenino, que recibió en el Alfredo Di Stéfano al Levante Badalona en compromiso válido por una nueva jornada de la Liga F.

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La delantera colombiana, que empezó este duelo en el banco de suplentes, saltó al campo de juego en el minuto 56 en reemplazo de Sara Däbritz, en un momento en que el conjunto 'blanco' buscaba mayor desborde y profundidad por las bandas.

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El tanto de Linda llegó al minuto 68 y significó el 2-2 parcial en el marcador. La '18' aprovechó un buen centro al área y sólo tuvo que empujar el balón con rumbo a la red.

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Vea acá el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs. Levante Baldadona por Liga F:

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