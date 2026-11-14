España vs. Inglaterra, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partidazo de Liga de Naciones

El estadio Metropolitano de Madrid revivirá este domingo el espectáculo futbolístico más atractivo que se puede ver hoy en día en Europa entre selecciones, con el partido entre España e Inglaterra, en el que se va a dirimir el liderato del grupo A3 de la Liga de Naciones.

El actual campeón del mundo y de Europa y el subcampeón continental, con sus respectivas estrellas, Lamine Yamal y Harry Kane, se medirán en el feudo del Atlético de Madrid con el reto de acabar como primeros, lo que dará la ventaja de campo en los cuartos de final que se disputarán el próximo marzo.

Publicidad

Al conjunto que dirige de Luis de la Fuente le vale el empate, mientras que una victoria inglesa igualaría a puntos la clasificación. Ello obligaría a recurrir como primer criterio de desempate a la diferencia de goles en los dos cruces, después del 2-3 de España en la ida en Wembley el pasado 26 de septiembre.

Lamine Yamal y Harry Kane rivalizarán en España vs. Inglaterra en la Liga de Naciones. Fotos: AFP

Publicidad

La 'roja' afronta la cita cargada de optimismo al haber encadenado cinco triunfos seguidos en la fase de grupos de la Liga de Naciones, después de haber ganado también en la ida y la vuelta a Croacia y República Checa.



Le avala además su racha histórica de 43 partidos seguidos sin perder, después de que la última derrota fuera el 22 de marzo de 2024 al caer en un amistoso ante Colombia en Londres. La estadística de la selección se elevaría a 44 encuentros invicta si se cuentan solo los encuentros oficiales.

Después de los contratiempos con que se inició la concentración, De la Fuente cuenta con todos los jugadores disponibles, entre ellos, Lamine Yamal, recuperado de sus molestias de rodilla, y Mikel Oyarzabal tras el nacimiento de su segundo hijo.

Publicidad

Respecto al enfrentamiento ante los checos del pasado jueves, se espera que Laporte recupere su puesto en el centro de la zaga junto a Cubarsí, con Pedro Porro y Cucurella en los laterales.

En el centro del campo, repetirían Zubimendi y Fabián y la incógnita está en si volverá a jugar de inicio Fermín o le relevará Pedri, suplente en Praga. En los extremos estarán Lamine Yamal y Baena, en un estado de forma dulce y como anfitrión en el Metropolitano, y en punta surge el interrogante de Ferran Torres se mantiene o lo desplaza Oyarzabal.

Selección de España previo a un juego de la Nations League AFP

Publicidad

Los ingleses llegan a Madrid con ánimo de revancha, porque además de la derrota en Londres, también tienen la herida abierta de la final de la Eurocopa de 2024.

La duda de Thomas Tuchel es cuántos cambios hará. El cuerpo le pide al alemán sacar a su once más fuerte, tratar de competir de tú a tú contra la campeona del mundo y resarcirse de lo que ocurrió en Wembley hace mes y medio. Sin embargo, la presión que los clubes hacen sobre él en los parones por fútbol de selecciones es muy grande.

Publicidad

La rotación es vital para evitar lesiones, pero también lo puede ser primero de grupo y demostrar que, tras perder con Argentina en semifinales del Mundial y contra España en la ida, hay equipo para la venganza. Tuchel, además, lo necesita. Las aguas se han calmado y ya no hay una espada de Damocles sobre su cabeza, pero a esta Inglaterra ya no se le pide competir, se le demanda ganar.

Con esa mentalidad irán al Metropolitano y por eso quizás Tuchel opte por una aproximación al partido algo más defensiva, sacrificando a Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho y utilizando en esa posición a Ben White.

Publicidad

Si no hubiese nada en juego, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Jobe Bellingham y compañía es posible que incluso fueran titulares, pero Inglaterra no se puede permitir a salir a medio gas en este encuentro.

Harry Kane festejando anotación con Inglaterra, en duelo frente a Croacia. Foto: AFP.

Tras la debacle táctica en las semifinales ante Argentina, todo encuentro ante una gran selección se mira con lupa en tierras inglesas. Además, esta Inglaterra llega impecable después de la derrota contra la Roja en Wembley, con cuatro partidos, cuatro triunfos, trece goles a favor y solo uno en contra.

Publicidad

Alineaciones posibles:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Fabián, Zubimendi, Fermín; Baena, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Publicidad

Inglaterra: Trafford; White, Branthwaite, Burn, Hall; Rice, Anderson; Bellingham, Rogers, Gordon; y Kane.

España vs. Inglaterra: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo de Liga de Naciones: