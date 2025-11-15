Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo vivió un momento tensionante; la mandaron a callar en Barcelona vs. Real Madrid

Linda Caicedo vivió un momento tensionante; la mandaron a callar en Barcelona vs. Real Madrid

La delantera del Real Madrid fue protagonista tanto dentro como fuera del campo de juego en Barcelona vs. Real Madrid por Liga F. ¡Acá lo que pasó con Linda Caicedo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Linda Caicedo en medio del partido entre Barcelona y Real Madrid por la Liga F.
Linda Caicedo en medio del partido entre Barcelona y Real Madrid por la Liga F.
Getty
Getty

