Linda Caicedo vivió un momento tensionante; la mandaron a callar en Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona reinó este sábado en la locura del Clásico de la undécima jornada Liga F Moeve sobre el Real Madrid (4-0), que tuvo 70 minutos en el campo de juego a la delantera colombiana, Linda Caicedo.

La número '18' de las 'merengues' fue protagonista tanto dentro como fuera de la cancha. Caicedo Alegría generó una ocasión de gol clara y sirvió otras, pero la 'finura' faltó en las blancas. Luego de que la sustituyeran, la xDeportivo Cali protagonizó una situación en el banquillo y de la cual informaron en la transmisión del partido. ¿Qué pasó?

Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid en el clásico por Liga F frente a Barcelona. Getty

"Ojo que hay lío en el banquillo. Se acaban de encarar Linda Caicedo y Claudia Pina. Claudia Pina (delantera del Barcelona) mandando a callar a las jugadoras del Real Madrid. Menudo lo que se está liando", precisaron las comentaristas de la cadena 'DAZN'.

Toda esta situación se presentó luego de que Caroline Weir cobrara un penalti, al minuto 80, que le pudo haber dado el descuento a las 'merengues' - en ese momento el juego iba 2-0- , pero Cata Coll se erigió bajo los palos y le atajó el cobro a la jugadora escocesa.

Después del compromiso salieron algunas imágenes de la bronca en los bancos, y la árbitra de la contienda sacó varias amarillas, incuso una roja.