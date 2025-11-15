Linda Caicedo no pudo sola, y Real Madrid femenino cayó goleado 4-0 por Barcelona en Liga F

Barcelona se llevó este sábado el primer clásico de la temporada, tras golear 4-0 al Real Madrid en Montjuic, una victoria que permite al equipo 'azulgrana' distanciarse siete puntos en el liderato de la Liga F. En las 'merengues' jugó 70 minutos la colombiana Linda Caicedo.

El conjunto 'azulgrana' se adelantó gracias al doblete de la polaca Ewa Pajor (15 y 30) y remató el triunfo con los tantos de la suiza Sydney Schertenleib (90+1) y de la vigente triple Balón de Oro Aitana Bonmatí (90+3) en los instantes finales.

Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid frente al Barcelona por Liga F. Getty

Con este triunfo, el Barça suma 30 puntos en 11 partidos y toma una clara ventaja sobre el Real Madrid femenino que está empatado a 23 unidades en la tabla con la Real Sociedad, que jugará el domingo el derbi vasco contra el Athletic.

Publicidad

En el anterior enfrentamiento, en marzo de este año, el Real Madrid venció 3-1 en el mismo escenario, el primer éxito blanco en la historia de los Clásicos del fútbol femenino.



¿Cómo le fue a Linda Caicedo en el clásico contra el Barcelona?

La delantera vallecaucana, al servicio de las 'merengues', fue titular este sábado en el duelo ante las 'blaugranas' causando estragos por la banda izquierda. Actuó con total libertad por ese lado de la cancha en los primeros minutos, asociándose bien con Caroline Weir y dejando perfilada de cara al gol a Naomie Feller. La francesa estrelló un balón en el palo.

Luego, la exDeportivo Cali y figura de la Selección Colombia femenina generó una clara oportunidad para su escuadra, antes de la media hora de juego. Luego de un pase a la espalda de las zagueras del Barcelona, Caicedo Alegría quedó mano a mano con Cata Coll, pero la golera local supo aguantar bien a la 'merengue', atajándole su lanzamiento. ¡Hubo lamento para Linda!

Publicidad

Linda estuvo muy activa en la primera parte, pero no estuvo 'fina' en el último cuarto de cancha.

Para la segunda parte, la artillera de nuestro país acabó diluida ante el poderío de las 'culé', y al minuto 70 fue sustituida; en su lugar ingresó Comendador. Luego en el banquillo se encaró con Claudia Pina, delantera del Barcelona, quien la mandó a callar. La árbitra repartió tarjetas.

Linda Caicedo en Barcelona vs. Real Madrid femenino por la Liga F. Getty

Los números de Linda Caicedo en el partido:

Linda Caicedo en Barcelona vs. Real Madrid por la Liga F. Sofascore