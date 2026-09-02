Luis Díaz y Bayern Múnich, a segunda ronda de la Copa Alemania; 4-1 sobre VfL Osnabrück

Bayern Múnich está decidido a ir por todo en esta temporada. De la mano de jugadores como Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, entre otros, empezó con el pie derecho en los diferentes frentes. En primera instancia, ganó la Supercopa de Alemania, tras vencer 2-1 a Borussia Dortmund; posteriormente, debutó con triunfo en la Bundesliga al golear 5-1 a Stuttgart; y, ahora, avanzó a la segunda ronda de la Copa Alemania, gracias a su victoria 4-1 sobre VfL Osnabrück.

Este miércoles 2 de septiembre, en el Osnatel Arena, el guajiro fue titular, disputó los 90 minutos y generó un par de opciones de peligro en el área. De hecho, una de ellas terminó en el fondo de la portería, aunque no como hubiera querido. Marcando una de sus habituales diagonales, 'Lucho' rompió la solidez de la defensa rival, recibió el pase de Olise y, mano a mano con el arquero, falló. Para su fortuna, el rebote le cayó a Tom Bischof, quien no perdonó y marcó.

Eso sí, las cosas no empezaron de la mejor manera para Bayern Múnich. Cuando tan solo iban cinco minutos, Robin Meißner se inventó un golazo, tras un gran remate de media distancia, imposible de atajar para el guardameta, Jonas Urbig, que nada pudo hacer. Sin embargo, la sorpresa duró poco, ya que el equipo de Vincent Kompany reaccionó a tiempo, respondió y logró dar vuelta a la situación de manera contundente, por intermedio de varias de sus estrellas.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Copa Alemania AFP

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El encargado de igualar el encuentro fue Harry Kane, cuando se jugaba el minuto 18. Posteriormente, al 24', Tom Bischof se reportó. Lejos de conformarse con ello, Michael Olise amplió la ventaja y cuando todo parecía definido, faltaba la cereza del pastel. El delantero inglés y candidato a Balón de Oro, Harry Kane, se encargó de cobrar un penalti y firmó su doblete. De esa manera, se selló el 4-1 y avanzaron a segunda ronda de la Copa Alemania, a la espera de su cruce.

