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Gol Caracol  / Todo lo que se sabe del presunto plan de secuestro que había contra Kylian Mbappé

Todo lo que se sabe del presunto plan de secuestro que había contra Kylian Mbappé

Después de varias investigaciones, las autoridades francesas revelaron detalles de lo que pudo haberle ocurrido a la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Kylian Mbappé, figura francesa del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
Kylian Mbappé, figura francesa del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
AFP

Las autoridades francesas investigan una trama en la que el supuesto cabecilla es un joven de 18 años ya detenido, cuyo pseudónimo era 'Lester Z', que tenía entre sus múltiples posibles objetivos secuestrar al futbolista Kylian Mbappé.

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De acuerdo a informaciones desveladas este miércoles por el diario Le Parisien, el presunto criminal, identificado como Clément L., tenía también en la mira a otras 25 personas entre las que figuraban empresarios, comerciantes y un rapero.

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La investigación contra Clément L., de origen francosuizo, se inició a raíz de un intento de asalto contra un relojero de la localidad de Neuilly-sur-Seine (en la periferia de París).

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El 25 de abril, tres falsos repartidores acudieron a su domicilio con una caja vacía, pero el comerciante sospechó y no abrió la puerta. Días después, el 4 de mayo, la misma víctima sufrió un atraco en su tienda en el que dos hombres armados se llevaron once relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros.

Las pistas de esa investigación llevaron a destapar la trama criminal de potenciales secuestros y agresiones.

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Antes de esas pesquisas, Clément L. ya estaba en prisión preventiva por otros delitos -entre ellos violación y proxenetismo, además de implicado en otro caso de robo organizado- y se sospecha que daba instrucciones al exterior desde la cárcel usando plataformas como Snapchat, aunque él niega ser el líder de la trama y afirma ser solo un intermediario.

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El sospechoso quedó imputado por esta trama el 21 de agosto pasado y fue puesto en régimen de aislamiento.

También se detuvo en agosto a un presunto cómplice que fue puesto en libertad bajo control judicial.

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