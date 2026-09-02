Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, testigo de un golazo en Copa Alemania; ya lo piden como candidato al Puskas

Luis Díaz, testigo de un golazo en Copa Alemania; ya lo piden como candidato al Puskas

Todo ocurrió en el partido de primera ronda, entre VfL Osnabrück y Bayern Múnich, donde el colombiano, Luis Díaz, fue titular, en el Osnatel Arena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Copa Alemania
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Copa Alemania
AFP

Después de haber ganado la Supercopa de Alemania, tras vencer 2-1 a Borussia Dortmund, y debutar con victoria en la Bundesliga, gracias a su triunfo por 5-1 sobre Stuttgart, Luis Díaz y Bayern Múnich hicieron su presentación en la Copa Alemania. Este miércoles 2 de septiembre, enfrentaron a VfL Osnabrück, por la primera ronda en el Osnatel Arena.

Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Colombianos en el exterior

Calendario del Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League 2026-27: fechas y horarios

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Allí, el conjunto local sorprendió de entrada, pues, en tan solo cinco minutos, abrió el marcador. Robin Meißner fue el encargado de inflar las redes con un gran remate de media distancia imposible de atajar para el guardameta, Jonas Urbig, quien no pudo evitar la anotación. Dicha definición hizo que algunos, en redes sociales, lo pidieran como candidato al Puskas.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Últimas noticias

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Colombianos en el exterior

Luis Díaz falló un gol frente al arquero, pero un compañero lo salvó y marcó gol para Bayern Múnich

Camilo Durán Celtic
Colombianos en el exterior

Camilo Durán anotó un golazo con Celtic; vea el 'riflazo' del colombiano contra Aberdeen

Vea el gol de Robin Meißner con VfL Osnabrück vs Bayern Múnich en Copa Alemania

Publicidad

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Colombianos en el exterior

Luis Díaz falló un gol frente al arquero, pero un compañero lo salvó y marcó gol para Bayern Múnich

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Vincent Kompany y la decisión de última hora en Bayern Múnich, para partido de Copa; ¿Y Luis Díaz?

Bayern Múnich
Gol Caracol

Díaz, Kane y Olise, a superar récord que ellos mismos impusieron en Bayern Múnich; ¿lo superarán?

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Publicidad

Publicidad

Publicidad