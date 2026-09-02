Luis Díaz, testigo de un golazo en Copa Alemania; ya lo piden como candidato al Puskas

Después de haber ganado la Supercopa de Alemania, tras vencer 2-1 a Borussia Dortmund, y debutar con victoria en la Bundesliga, gracias a su triunfo por 5-1 sobre Stuttgart, Luis Díaz y Bayern Múnich hicieron su presentación en la Copa Alemania. Este miércoles 2 de septiembre, enfrentaron a VfL Osnabrück, por la primera ronda en el Osnatel Arena.

Allí, el conjunto local sorprendió de entrada, pues, en tan solo cinco minutos, abrió el marcador. Robin Meißner fue el encargado de inflar las redes con un gran remate de media distancia imposible de atajar para el guardameta, Jonas Urbig, quien no pudo evitar la anotación. Dicha definición hizo que algunos, en redes sociales, lo pidieran como candidato al Puskas.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Vea el gol de Robin Meißner con VfL Osnabrück vs Bayern Múnich en Copa Alemania

El GOLAZO candidato al Puskas (no lo digo de broma) que le han metido al Bayern.



La curva que hace la pelota es adictiva de ver. Cómo se va abriendo más y más hasta entrar por la escuadra, la potencia con la que le pega… impresionante. pic.twitter.com/0iRxljn7Y2 https://t.co/CO3gTIoYvS — Andrés Weiss (@andresweiss_) September 2, 2026