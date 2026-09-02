Luisa Agudelo y las otras figuras de Selección Colombia femenina Sub-20; quiénes son y dónde juegan

La Selección Colombia femenina Sub-20 arranca su participación en el Mundial de la categoría que se disputará en Polonia desde este sábado 5 de septiembre. Eso sí, las dirigidas por Carlos Paniagua iniciarán su camino hasta el próximo 7 de septiembre contra Costa Rica, y hay varias figuras que liderarán a la 'tricolor', como en el caso de Luisa Agudelo, quien disputará su cuarto certamen orbital juvenil de mujeres.

Por eso, le contamos cuáles son las estrellas a seguir de nuestro combinado patrio en este certamen orbital que se jugará en territorio europeo, y que como siempre usted podrá ver con el sello de Gol Caracol y Ditu.

¿Cuáles son las figuras de la Selección Colombia femenina Sub-20?

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Luisa Agudelo: de entrada está la arquera del registro del San Diego Wave (Estados Unidos), que de hecho por los compromisos con su club se unió hace pocos días, y todo apunta a que será la guardameta titular de la 'tricolor', en especial porque será su cuarta Copa del Mundo juvenil tras los Sub-17 2022 y 2024, y el Sub-20 2024.



Luisa Agudelo, figura de las selecciones femeninas juveniles de Colombia 'Los informantes'

Juana Ortegon: mediocampista aguerrida, con buen pase y ya con bagaje en el fútbol colombiano en equipos como Deportivo Cali, Millonarios y actualmente en Independiente Santa Fe. Es uno de los bastiones de Carlos Paniagua en las selecciones juveniles en las que ha estado.

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Mariana Silva: la habilidosa jugadora está actualmente en el Madrid Club de Fútbol y en medio de su proceso en Europa y en el balompié internacional, es una de las piezas clave para la creación de juego de la Selección Colombia femenina.

Maithé López: la habilidosa atacante aún no se ha unido a la concentración de la Selección Colombia en Polonia al estar aún en acción con el Vancouver Rise (Canadá), pero se espera que esté entre las más destacadas y una de las referencias en la delantera del combinado nacional. Maithé también tiene ya convocatorias en la de mayores.

Maithe López en el partido frente a Camerún por el Mundial femenino Sub-20. Foto: Colprensa

Sintia Cabezas: la habilidosa lateral ya ha demostrado sus capacidades por la banda, con buena pegada, velocidad y determinación, que de hecho la llevaron a jugar al Olympique de Marsella (Francia).

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Valerin Loboa: La futbolista del Portland Thorns (Estados Unidos) ya tiene proceso en la Selección Colombia de mayores, por lo que será uno de los nombres destacados por su calidad con el pie y visión en el frente de ataque.

Partidos de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Mundial Polonia 2026:

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Lunes 7 de septiembre

Colombia vs Costa Rica

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Miejski LKS Lodz

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), www.golcaracol.com (web), y Ditu (APP).

Jueves 10 de septiembre

Colombia vs Portugal

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Miejski LKS Lodz

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), www.golcaracol.com (web), y Ditu (APP).

Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, da indicaciones en un partido AFP

Domingo 13 de septiembre

Colombia vs RDP de Corea

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Miejski LKS Lodz

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), www.golcaracol.com (web), y Ditu (APP).

Convocados de Selección Colombia para Mundial femenino 2026:

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Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)

Catalina Cortés – América de Cali (COL)

Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)

Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)

Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)

Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)

Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)

Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)

María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)

María José Torres – Independiente Medellín (COL)

Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)

Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)

Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)

Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)

Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)

Saray Marín – América de Cali (COL)

Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)

Sofía Ortiz – América de Cali (COL)

Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)