Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luisa Agudelo y las otras figuras de Selección Colombia femenina Sub-20; quiénes son y dónde juegan

Luisa Agudelo y las otras figuras de Selección Colombia femenina Sub-20; quiénes son y dónde juegan

El próximo lunes 7 de septiembre comenzará el camino de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 que se disputará en Polonia, desde el próximo sábado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
Luisa Agudelo Selección Colombia femenina Sub-20
Luisa Agudelo, arquero Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto:
FCF

La Selección Colombia femenina Sub-20 arranca su participación en el Mundial de la categoría que se disputará en Polonia desde este sábado 5 de septiembre. Eso sí, las dirigidas por Carlos Paniagua iniciarán su camino hasta el próximo 7 de septiembre contra Costa Rica, y hay varias figuras que liderarán a la 'tricolor', como en el caso de Luisa Agudelo, quien disputará su cuarto certamen orbital juvenil de mujeres.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Por eso, le contamos cuáles son las estrellas a seguir de nuestro combinado patrio en este certamen orbital que se jugará en territorio europeo, y que como siempre usted podrá ver con el sello de Gol Caracol y Ditu.

Últimas noticias

Wason Rentería Selección Colombia Sub-20
Selección Colombia

"Con Selección Colombia Sub-20 se metió un hincha desnudo y me quería abrazar, me buscó a mí"

Selección Colombia campeona Liga de Naciones femenina
Selección Colombia

La Selección Colombia femenina ya inicia su preparación para el Mundial 2027; noticia de última hora

¿Cuáles son las figuras de la Selección Colombia femenina Sub-20?

Publicidad

Luisa Agudelo: de entrada está la arquera del registro del San Diego Wave (Estados Unidos), que de hecho por los compromisos con su club se unió hace pocos días, y todo apunta a que será la guardameta titular de la 'tricolor', en especial porque será su cuarta Copa del Mundo juvenil tras los Sub-17 2022 y 2024, y el Sub-20 2024.

Luisa Agudelo, arquera de Selección Colombia Sub-20
Luisa Agudelo, figura de las selecciones femeninas juveniles de Colombia
'Los informantes'

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Juana Ortegon: mediocampista aguerrida, con buen pase y ya con bagaje en el fútbol colombiano en equipos como Deportivo Cali, Millonarios y actualmente en Independiente Santa Fe. Es uno de los bastiones de Carlos Paniagua en las selecciones juveniles en las que ha estado.

Publicidad

Mariana Silva: la habilidosa jugadora está actualmente en el Madrid Club de Fútbol y en medio de su proceso en Europa y en el balompié internacional, es una de las piezas clave para la creación de juego de la Selección Colombia femenina.

Maithé López: la habilidosa atacante aún no se ha unido a la concentración de la Selección Colombia en Polonia al estar aún en acción con el Vancouver Rise (Canadá), pero se espera que esté entre las más destacadas y una de las referencias en la delantera del combinado nacional. Maithé también tiene ya convocatorias en la de mayores.

Maithe López en el partido frente a Camerún por el Mundial femenino Sub-20.
Maithe López en el partido frente a Camerún por el Mundial femenino Sub-20.
Foto: Colprensa

Sintia Cabezas: la habilidosa lateral ya ha demostrado sus capacidades por la banda, con buena pegada, velocidad y determinación, que de hecho la llevaron a jugar al Olympique de Marsella (Francia).

Publicidad

Valerin Loboa: La futbolista del Portland Thorns (Estados Unidos) ya tiene proceso en la Selección Colombia de mayores, por lo que será uno de los nombres destacados por su calidad con el pie y visión en el frente de ataque.

Partidos de la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Mundial Polonia 2026:

Publicidad

Lunes 7 de septiembre
Colombia vs Costa Rica
Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)
Estadio: Miejski LKS Lodz
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), www.golcaracol.com (web), y Ditu (APP).

Jueves 10 de septiembre
Colombia vs Portugal
Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)
Estadio: Miejski LKS Lodz
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), www.golcaracol.com (web), y Ditu (APP).

Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, da indicaciones en un partido
Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, da indicaciones en un partido
AFP

Domingo 13 de septiembre
Colombia vs RDP de Corea
Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)
Estadio: Miejski LKS Lodz
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), www.golcaracol.com (web), y Ditu (APP).

Convocados de Selección Colombia para Mundial femenino 2026:

Publicidad

Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
Catalina Cortés – América de Cali (COL)
Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
Isabel Weiner – Columbia University (USA)
Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
María José Torres – Independiente Medellín (COL)
Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
Saray Marín – América de Cali (COL)
Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo y un golazo para la victoria agónica 2-1 del Real Madrid femenino contra Ajax

Alfredo Arias, DT de Junior.
Fútbol Colombiano

Alfredo Arias rompió el silencio tras su salida de Junior: “Lo único que sirve es ganar”

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Fútbol Colombiano

"Los jugadores de Millonarios estaban a muerte con el DT Fabián Bustos; en el grupo hubo sorpresa"

Relacionados

Luisa Agudelo

Selección Colombia femenina Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad