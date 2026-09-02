Alfredo Arias rompió el silencio tras su salida de Junior: “Lo único que sirve es ganar”

El uruguayo Alfredo Arias habló sobre su salida de Junior de Barranquilla, decisión que los directivos tomaron el pasado lunes 31 de agosto, después del complicado inicio del equipo en la Liga Colombiana. El entrenador, que llevó al conjunto rojiblanco a conquistar dos títulos consecutivos, se refirió a su partida en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Arias aseguró que, pese a lo reciente de la decisión, intenta asumirla con tranquilidad y entender que hace parte de la dinámica del fútbol.

"Hay que reponerse rápido. Empieza uno a ver cómo está el mundo del fútbol y sabemos que todo es parte del juego. Hay que ponerse en el lugar de las otras personas, más allá de que queríamos seguir. La decisión está tomada y ya está. Lo mejor es desearle lo mejor al equipo y agradecerles muchísimo la oportunidad que nos dieron", manifestó.

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El entrenador también evitó profundizar en las razones de su salida y explicó que actualmente está concentrado en organizar su regreso, aunque reconoció que las decisiones en el fútbol también están influenciadas por factores emocionales.



"No hay una medida exacta para eso. En definitiva, hoy día el fútbol tiene muchas decisiones que tienen emociones en el medio. Lo emocional siempre se aleja de lo racional, sin ninguna duda. Estoy tranquilo y estoy haciendo todos los trámites para dejar todo ordenado, para hacer la mudanza. Eso es lo que estamos haciendo", señaló.

Alfredo Arias, director técnico de Junior. Junior.

Sobre el rendimiento del equipo en el comienzo del campeonato, Arias recordó el complicado calendario que tuvo Junior y consideró que los resultados deben analizarse dentro de ese contexto.

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"Nos dijeron que en los primeros cinco partidos no pudimos ganar: empatamos dos y perdimos tres. Nos tocó un fixture que seguramente esos cinco equipos van a estar entre los ocho. Ahora viene un calendario un poco más benévolo y ojalá se aproveche", afirmó.

El uruguayo también habló sobre las exigencias que existen en Junior y la importancia de los resultados. Arias destacó los dos campeonatos que consiguió durante su ciclo y reconoció que los directivos tienen la potestad de tomar decisiones.

"Yo simplemente he tratado de trabajar y hacer las cosas bien. Intentamos todos los días darle herramientas a los jugadores para ganar. He aprendido con el tiempo que lo único que sirve es ganar. De muchas formas, pero solo importa ganar", expresó.

Además, recordó sus títulos con el club: "Tuvimos la fortuna de ganar dos títulos seguidos. Los invito a que revisen las ligas y cuántas han ganado dos veces consecutivas".

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Finalmente, Arias aseguró que ha recibido mensajes de jugadores y trabajadores del club tras su salida y descartó sentirse afectado al punto de buscar compasión.

"No he salido a la calle, pero para no incomodar. No me gusta generar lástima, sobre todo porque me encuentro muy bien", concluyó.