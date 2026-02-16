Así es el tema de las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras; habló el técnico de Millonarios

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, atendió hace pocos minutos a los periodistas de 'Blog Deportivo', que dirige Javier Hernández Bonnet, y entregó las últimas novedades y caminos a seguir que se están tomando en el equipo 'embajador' por las lesiones de Falcao García y de Rodrigo Contreras, quienes salieron lesionados del duelo en el que vencieron 2-1 a Llaneros, en el estadio El Campín y en duelo de la Liga Betplay I 2026.

El estado de Falcao y Contreras

"Los dos tendrán nuevas pruebas médicas para confirmar. Ahora en la tarde, a Radamel le van a realizar una resonancia. Ahí vamos a tener la claridad suficiente. Lo mismo en el caso de Rodrigo (Contreras), a quien mañana le harán el mismo examen. Creemos que no son lesiones tan graves. Falcao nos dijo que, de tantos años jugar, sintió una molestia, una pequeña distensión. Rodrigo se siente mucho mejor. Los dos tendrán el cuidado necesario, para ver cuándo vuelven a entrenar con sus compañeros".

Las lesiones de Millonarios

"Por supuesto que preocupan. No todas las lesiones son iguales. En el caso de Falcao tenía cansancio normal, no iba a jugar todo el partido (frente a Llaneros), iba a estar 50 o 60 minutos. Por lo que conversé con él hoy, estaría entre 15 a 20 días por fuera. Con la resonancia vamos a tener más claridad. Con jugadores de recorrido hay que ver que no tienen músculos iguales, presentan secuelas de lesiones anteriores. Tenemos la sensación que tenerlo lo más rápido posible".

Las lesiones y la cancha de El Campín

"También creo un poco la cantidad de minutos y de partidos muy seguidos, nos tocó jugar en 7 días 3 partidos, con viajes, con canchas pesadas, conocía El Campín de ver partidos internacionales, pero ha estado complicada, ha estado mejorando, se ha visto el esfuerzo para verla mejor, pero con el pasar de estos días ira mejorando. No creo que las lesiones sean por la cancha, mas por la cantidad de partidos".



Hablando del próximo juego

"Rodrigo sí va a llegar, tenía una carga, ante la primera sensación tenía que avisar y lo hizo. No se exigió mucho. Lo de Radamel es un poco más. Recuperamos a Maca, a Hurtado (Jorge Cabeza) lo tenemos, le veo mucho potencial para acompañar a esos delanteros que tenemos".

