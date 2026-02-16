Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así es el tema de las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras; habló el técnico de Millonarios

Así es el tema de las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras; habló el técnico de Millonarios

Este lunes, en una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el profesor Fabián Bustos se refirió sobre la actualidad de Falcao y del argentino Contreras, quien ha mostrado un buen nivel.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, técnico de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad