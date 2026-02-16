Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos: "En Millonarios solo sirve ser campeón; he dirigido grandes con esa responsabilidad"

Fabián Bustos: "En Millonarios solo sirve ser campeón; he dirigido grandes con esa responsabilidad"

El técnico argentino al mando de Millonarios, Fabián Bustos, habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre el presente del equipo, el plantel y la exigencia que tiene en los 'embajadores'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, técnico de Millonarios
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad