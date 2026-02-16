Fabián Bustos: "En Millonarios solo sirve ser campeón; he dirigido grandes con esa responsabilidad"

Fabián Bustos llegó a Millonarios y de inmediato calmó a la hinchada con buenos resultados (un empate y dos victorias), y de paso va mejorando el juego colectivo y defensivo del equipo, algo que es visto con buenos ojos por los aficionados 'embajadores'.

Por eso, en una charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el director técnico argentino se refirió a sus sensaciones en las primeras semanas al frente del cuadro bogotano, donde aseguró estar "muy a gusto con el club, con el plantel y con la gente que trabaja".

Además, Fabián Bustos confesó que "la liga colombiana es una que durante mucho tiempo tuve acercamientos para trabajar acá y, por estar en otro club o por distintas razones, no llegué. Lo estaba esperando con ansias. Siempre me dije que me gustaría dirigir en Colombia y a un equipo tan grande, tan popular".



Acá más declaraciones de Fabián Bustos, DT de Millonarios:

*La obligación en Millonarios

"He visto mucho al equipo, su historia y los últimos cinco o seis años. El año pasado no fue bueno y, al no competir por el campeonato —que es una obligación—, tengo bien claro que las cosas en el club están ordenadas: la parte institucional y los haberes de los empleados. Siempre habrá cosas por mejorar. El plantel mejoró mucho y ese es el camino de un club grande para tener protagonismo. No sirve otra cosa que ser campeón o pelear cosas importantes, como un torneo internacional, o cumplir con la obligación de estar en cuadrangulares o play-offs. Me ha tocado dirigir tres o cuatro equipos grandes que tienen esa responsabilidad".

*Los buenos resultados

"Siempre es bueno cuando los resultados acompañan, pero también es de destacar que el club está organizado y tiene mucha gente con predisposición. Seguramente deberemos mejorar algunos lugares o partes del club, pero estamos contentos de estar acá".



*Las lesiones y el exigente calendario

"Lo primordial es resolver, porque vivimos de los jugadores y queremos tenerlos lo mejor posible. Cuando aparecen situaciones, se nos complica, pero estamos seguros de que seguiremos creciendo y mejorando. Nos tocó una semana dura por el clima y las canchas, pero no somos de quejarnos".

*¿Quién ocupará el último puesto del plantel?

"Me tocó tener una lista de 25 jugadores; anteriormente era de más. Hay chicos que no tienen el espacio. Navarro salió a préstamo a un club de Uruguay y el cupo se estaba buscando. El área deportiva estaba buscando un jugador ofensivo; queríamos un jugador que venga a marcar diferencia o, de lo contrario, estamos conformes con lo que tenemos. El cupo 25 se va a terminar de usar con los chicos que entrenan. Campaz está bien; también Rodallega y Cuero. De esos chicos va a salir el número 25 y, cuando existan momentos de hacer ajustes, se verán".

*Variantes en ataque

"Yo creo que Rodrigo sí va a llegar. No fue una lesión; venía con una carga, pero ante la primera sensación decidimos que tenían que avisar. Lo de Radamel, a lo mejor, es un poco más. Lo natural es que no siempre jugamos de la misma manera. Ahora, al no tener a Radamel, recuperamos a Macka; tenemos a Angulo, a Beckahm Castro e incluso a Hurtado, que tuvo la chance de hacer uno o dos goles. Le veo mucho potencial para acompañar a esos delanteros".