Un Liverpool en plena forma espera el domingo en Anfield al Manchester City , su gran rival, al que podría dejar casi KO en la pelea por la Premier, aunque los 'Reds' desconfían.

Los 'Citizens' y su entrenador Pep Guardiola están atravesando una crisis inédita, y en Premier League suman tres derrotas consecutivas antes de visitar a un Liverpool en una dinámica opuesta.

Por su lado, en el Liverpool donde una de sus figuras es el colombiano Luis Díaz, gozan de un buen presente, siendo líderes en la Premier League y la Champions League, teniendo una temporada de ensueño de la mano del nuevo técnico, el neerlandés Arne Slot. Además, vienen de vencer 2-0 al poderoso Real Madrid.

Liverpool vs Manchester City, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Luis Díaz

Fecha: domingo 1 de diciembre de 2024

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra)

Transmisión EN VIVO: Disney Plus / ESPN

Al City (23 puntos) no le queda margen de error: necesita ganar, tanto para frenar su propia hemorragia como el ritmo infernal del Liverpool (31 puntos), invicto desde hace dos meses y medio.

Capitaneados por Virgil van Dijk, los 'Reds' han encadenado 14 victorias y un empate (2-2 en Arsenal) desde el 14 de septiembre, fecha de la única derrota de la temporada, contra el Nottingham Forest.

Por su parte, los 'Citizens' sumaban cinco derrotas consecutivas entre todas las competiciones, hasta que el martes desperdiciaron en 15 minutos una ventaja de 3 goles para empatar 3-3 contra el Feyenoord en Liga de Campeones.

"Ahora, en estos primeros momentos (de adversidad), no sé cómo vamos a reaccionar", admitió Pep Guardiola, para el que Anfield representa "la mejor prueba" posible.

- Guardiola, una sola victoria -

Para el técnico español ganar en Liverpool sería un gran logro, pues desde su llegada a Inglaterra en 2016 sólo venció una vez en Anfield, con el estadio vacío por la pandemia, en febrero de 2021 (4-1).

El domingo, el público será uno más, como ya probó en sus carnes el Real Madrid de Kylian Mbappé el miércoles en Liga de Campeones (2-0). En ese partido, sin embargo, el Liverpool perdió por lesión a los defensas Conor Bradley e Ibrahima Konaté.

Liverpool vs. Manchester City. PAUL ELLIS/AFP

"Desde el inicio de la temporada, todos los jugadores a los que he elegido para arrancar han respondido y eso pasará el domingo", declaró el entrenador Arne Slot el miércoles, antes incluso de que se conociera la lesión de ambos jugadores.

De momento, el Liverpool ha logrado solventar bajas clave como la del guardameta titular brasileño Alissson Becker, el lateral derecho Trent Alexander-Arnold o el único fichaje estival Federico Chiesa.

Estos problemas físicos no han tenido la misma amplitud mediática que las bajas en el Arsenal y Manchester City.

"En general la gente solo habla de lesiones si los resultados no llegan", valoró Slot.

- Ausencias en defensa -

El City, cuatro veces vigente campeón de la Premier, comenzó a descarriar con la lesión del mediocentro español Rodri, Balón de Oro 2024, y de su reemplazo Mateo Kovacic.

Otros titulares 'Citizens' han tenido problemas físicos como Jack Grealish, John Stones, Jérémy Doku y, sobre todo, Kevin de Bruyne.

Arne Slot y Luis Díaz con el Liverpool contra el Real Madrid - Foto: Richard Martin-Roberts - CameraS/CameraSport via Getty Images

"Hemos jugado dos o tres semanas sin cuatro defensas centrales y sin dos centrocampistas defensivos, pero poco a poco, los jugadores vuelven", destacó Guardiola el viernes.

Pese a un City renqueante y en crisis, Slot desconfía del gigante herido y de su entrenador.

"Una de las razones por las que creo que Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo es porque siempre encuentra soluciones", declaró el neerlandés. "Puede que el problema actual sea la ausencia de Rodri, pero nosotros sabemos que encontrará una solución y que volverá la forma. Espero que después del domingo", dijo Slot.