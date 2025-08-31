Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Llega un nuevo futbolista colombiano a España; fue figura en la categoría Sub-20

Llega un nuevo futbolista colombiano a España; fue figura en la categoría Sub-20

Un jugador colombiano, que dejó grandes impresiones en la Selección sub-20, sería confirmado en las próximas horas como nuevo jugador del Sporting de Gijón.

Sporting Gijón de España
Sporting Gijón de España
Foto: X/ @RealSporting
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 31, 2025 02:35 p. m.