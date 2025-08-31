En Bayern Múnich no olvidaron una fecha importante para Luis Díaz y que los llena de orgullo

Con carisma, alegría, fútbol y goles, Luis Díaz se ha ganado su lugar en el Bayern Múnich, club que de paso, no duda en mostrarlo con orgullo en sus redes sociales. Y este domingo 31 de agosto, al cumplirse un mes desde que el oriundo de Barrancas se puso los colores del club 'bávaro', no faltó una publicación especial.

A 'Lucho' lo aman en la escuadra 'teutona', en la que en otros tiempos también figuraron James Rodríguez, hoy día en León de México, y Adolfo 'Tren' Valencia, un otrora deportista. El número '14' del Bayern poco a poco está dejando su huella y le apuesta a más.

Luis Díaz junto a Michel Olise en medio de una celebración de gol con Bayern Múnich. X de @CopaAmerica

"¡Dejando el nombre de Colombia bien arriba! Se cumple un mes del arribo de 'Lucho'", se leyó de entrada en el 'post' del club más laureado en el fútbol alemán en 'X'.

Pero ahí no paró todo, porque a continuación indicaron que "no podemos estar más contentos con la presencia de otro orgullo de ese hermano país (Colombia), como antes estuvieron 'El Tren' y James".

Por supuesto que los comentarios no faltaron de los seguidores del guajiro, destacando que desde el Bayern lo aprecien y lo quieran tanto en sólo este tiempo que ha estado en el club.

¡𝗗𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗶𝗯𝗮!



Se cumple un mes del arribo de Lucho al club y no podemos estar más contentos con la presencia de otro orgullo de ese hermano país, como antes estuvieron el "Tren" y James 🇨🇴🤝🇩🇪#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/OyxyYfxThs — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 31, 2025

'Lucho' Díaz ha jugado cuatro partidos oficiales desde que arribó al Bayern Múnich procedente del Liverpool de Inglaterra, dos en Bundesliga, uno en Copa de Alemania y en la final de la Supercopa del país 'teutón', ganando este título, el primero.

En cuanto a goles ha marcado tres, uno de ellos en la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart y ha generado dos asistencias, ambas terminaron en tantos de Harry Kane.

"Luis (Díaz) siempre está ahí, siempre es una amenaza. Estamos contentos con su energía", esas fueron las palabras del entrenador del Bayern Múnich sobre el exJunior de Barranquilla que marcó un tanto en el triunfo en el triunfo 2-3 sobre Augsburgo, por la segunda jornada de la Bundesliga.