El excompañero de Luis Díaz que hizo el golazo de la fecha en la Premier League; está para Puskás

En el estadio de Anfield, Liverpool y Arsenal se enfrentaron en busca de lograr el pleno de victorias en el inicio de la Premier League y ponerse en la cima de la tabla. Los 'reds' venían de vencer de forma agónica al Newcastle 2-3 en su visita a Saint James Park, mientras que el conjunto 'gunner' llegaba a este encuentro tras aplastar al Leeds United 5-0 en condición de local.

El partido entre los dos equipos fue muy cerrado, ninguno quiso arriesgar mucho, y las defensas lograban neutralizar todos los ataques de los rivales. En el conjunto visitante uno de los que más lo intentó fue el extremo Noni Madueke, quien en algunas ocasiones logró crear peligro por la banda.

Sin embargo, cuando todo parecía que se saldaba en un empate, apareció Dominik Szoboszlai. El húngaro, que ofició en este partido como lateral derecho debido a la lesión de Frimpong, tomó la pelota para cobrar un tiro libre en el minuto 82, cogió carrera y con una rosca magistral puso el balón en la escuadra de la portería defendida por David Raya, para poner el 1-0 y poner a celebrar a los hinchas del Liverpool.

Al final, el partido terminó con ese único gol y los tres puntos para el vigente campeón de la liga inglesa.



Golazo de Dominik Szoboszlai HOY en Liverpool vs Arsenal por la Premier League:

¡¿CÓMO LE VAS A PEGAR ASÍ?! LOCURA TOTAL DE SZOBOSZLAI ANTE ARSENAL EN ANFIELD. ¡EL GOLAZO DE LA FECHA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025