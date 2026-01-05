Llegada de Jhohan Romaña a River Plate se enredó; San Lorenzo no aceptó 'jugosa' oferta

Los colombianos son de los más sonados en el mercado de fichajes y en Argentina al que más siguen de cerca es al defensor central Jhojan Romaña, quien estaría cerca de llegar a River Plate, aunque las negociaciones se han trabado en las últimas horas según la prensa de ese país.

El medio argentino 'Ole' contó que San Lorenzo le dijo no a una segunda propuesta del club de la banda cruzada. "El Millonario propuso 2.500.000 dólares por la mitad del pase, es decir, 500.000 más que la oferta inicial. Sin embargo, volvió a no convencer a la directiva del Cuervo y respondió con la contraoferta: cinco millones por el 80% de la ficha", se lee de entrada.

Y es que las negociaciones vienen desde hace un tiempo, ya que el pasado 30 de diciembre, el presidente del equipo de Boedo, Sergio Costantino, reveló el toma y dame que han tenido. "River ofertó por el 50%, contraofertamos por el 80% pero rechazamos lo propuesto", señaló el directivo.

El citado portal remarcó que el conjunto de Núñez se ha tomado con calma la negociación y no piensa tirar la casa por la ventana. "Tienen una postura clara y es la de no desembolsar el doble de lo ofrecido en la propuesta inicial. Después, dependerá también del Ciclón si están dispuestos a bajar las pretensiones para que termine produciéndose la operación. Si no encuentran un punto medio, River iría en busca de otro defensor central", concluyeron.



Los número de Jhojan Romaña

El defensor ha tenido un buen recorrido en clubes, con 173 partidos y 13.570 minutos en total. Su etapa más extensa es en CA San Lorenzo de Almagro, donde disputó 83 partidos, acumuló 7.214 minutos, marcó 1 gol, dio 2 asistencias, recibió 28 tarjetas amarillas, 1 doble amarilla y 1 tarjeta roja. En Austin FC sumó 35 partidos y 2.131 minutos, sin goles, asistencias ni expulsiones, pero con 7 amarillas. Con Club Guaraní jugó 32 partidos y 2.663 minutos, aportando 1 gol y 1 asistencia, además de 11 amarillas, 1 doble amarilla y 1 roja. En Club Olimpia Asunción registró 21 partidos y 1.450 minutos, sin goles ni asistencias, con 4 amarillas y 1 doble amarilla, sin rojas. Finalmente, en Independiente Medellín participó en 2 partidos, 112 minutos, sin goles, asistencias ni tarjetas. En total, Romaña acumula 2 goles, 3 asistencias, 50 amarillas, 3 dobles amarillas y 2 rojas, reflejando un defensor de alta continuidad y fuerte presencia disciplinaria.