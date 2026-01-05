Luis Díaz, a los gritos con hinchas del Bayern Múnich; lo retaron y así terminó

Luis Díaz no solo se roba el ‘show’ adentro de la cancha con su producción ofensiva en el Bayern Múnich, donde acumuló 13 goles y 7 asistencias en su primer semestre, el guajiro también es uno de los más solicitados por la afición gracias a su carisma y muestra de ello fue el acogimiento que le dieron en una reunión de estrellas del club con un nutrido grupo de hinchas.

En el encuentro, previo a la reanudación de la competencia, el popular ‘Lucho’ fue retado por los fanáticos para ejecutar algunas de las costumbres más tradicionales de Baviera (sur de Alemania).

En ese sentido, el ‘cafetero’ no fue inferior a la situación y a pesar de no ser conocedor del folclor de la región, no se quiso sentir inferior y como si se tratara de un difícil partido asumió la responsabilidad de ponerle el pecho a cada desafío y no se amilanó frente a los seguidores muniqueses.



Luis Díaz, a los gritos con hinchas del Bayern Múnich

El atacante de 28 años de edad le dio fin a su periodo de vacaciones en el Caribe para reiniciar trabajos con el resto de sus compañeros. Sin embargo, fue una de las estrellas invitadas a una acostumbrado acto con hinchas para revivir tradiciones de la región.

En ese sentido, al colombiano lo pusieron a imitar lo que desde hace muchos años han hecho en su diario vivir los habitantes de la zona en montañas del lugar, como tocar el cuerno alpino, el cual debió soplar en varias ocasiones para hacerlo sonar y ganarse el aplauso de los presentes.



Lucho, hermano... ¿qué nos pasó? 🤣🤣🤣



Aqui vemos a nuestro 🇨🇴 querido, intentándolo con un instrumento típico de Baviera: el cuerno alpino 📯 pic.twitter.com/mq5HLz5Xsq — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 5, 2026

Pero lo mejor estaba por venir, ya que un veterano aficionado le pidió que hiciera el canto de la tirolesa o yodel: un agudo grito con el que los pastores se lograban comunicar entre sí en largas distancias y que con el tiempo fue incluido en canciones autóctonas.

Según imágenes compartidas por el club, el popular ‘Lucho’ se sintió avergonzado al principio, pero finalmente optó por hacer su intento, con tanta fortuna que le salió mejor de lo esperado, motivo por el que nuevamente fue ovacionado por todos los presentes, que quedaron gratamente sorprendidos con las habilidades del guajiro.

Primo: ¿qué es esto? 🤣❤️🤍



Luchito destacándose en la visita del club de fans ➡️ https://t.co/zyO5RtFSaw pic.twitter.com/GaGAt45pvl — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 5, 2026

De esta manera, Díaz se reintegró al plantel y desde ya se alista para el amistoso contra el Salzburgo de Austria del martes 6 de enero y para el choque de local contra el Wolfsburgo por la fecha 16 de la Bundesliga.