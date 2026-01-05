Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, a los gritos con hinchas del Bayern Múnich; lo retaron y así terminó

Luis Díaz, a los gritos con hinchas del Bayern Múnich; lo retaron y así terminó

El delantero colombiano sorprendió a los fanáticos que se atrevieron a desafiarlo en su regreso a Alemania, pues creyeron que se iba a quedar callado.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, a los gritos con aficionados del Bayern Múnich.jpg
Luis Díaz, a punta de alaridos con aficionados de su club.
Imagen: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad