Los 40 años de Teófilo Gutiérrez salieron a relucir tras gol en Libertadores; tiene nuevo récord

Teófilo Gutiérrez es noticia en Sudamérica, tras gran gol frente a Palmeiras, el pasado miércoles, en duelo de Copa Libertadores. ¡Una anotación para la historia!

Y es que, el longevo goleador del Junior de Barranquilla no solo anotó un gol más en su carrera profesional, sino que hizo un tanto con el que dejó su nombre en las páginas de oro del certamen continental, imponiendo importante récord personal.

Bien es sabido que la Libertadores no es un torneo ajeno para el oriundo de la Chinita; tanto, que solo hace unos años atrás se coronó campeón de la competencia, siendo una de las figuras en aquel River Plate de Marcelo Gallardo.

No obstante, a pesar de tener ya 40 años de edad y no ser el mismo joven, titular indiscutible en Junior de Barranquilla; ‘Teo’ nuevamente demostró que no ha perdido su magia y le marcó a Palmeiras el pasado miércoles, por el encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo F.



De esta manera, Teófilo Antonio Gutiérrez se convirtió en el jugador más longevo en anotar en la presente edición de la Copa Libertadores, que recién está empezando. Pero eso no es todo, pues también lidera el ranking a nivel nacional.

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Con 40 años, el atacante de Junior supera a Hugo Rodallega con 39 y Arnoldo Iguarán con 38, como el jugador colombiano más veterano en anotar en el certamen continental; esto, según estadísticas de Carlos Forero.

Jugadores de Colombia más VETERANOS con gol en @Libertadores



40. Teófilo Gutiérrez @JuniorClubSA

39. Hugo Rodallega @SantaFe

38 Arnoldo Iguarán @MillosFCoficial

pic.twitter.com/WgyaRbFIKL — carlos forero (@carlosforero11) April 9, 2026

Ahora, y como dato no menor; teniendo en cuenta que el de la Chinita cumple los 41 el próximo 17 de mayo, podría seguir ampliando su legado en la Libertadores si sigue anotando en esta edición del torneo.



Teófilo Gutiérrez, el hombre de los goles

Otro de los datos impresionantes sobre el goleador ‘tiburón’, es que anotó la primera anotación del Junior, en cada una de las competencias disputadas en el 2026.

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Por ejemplo, en la Superliga que perdieron contra Independiente Santa Fe; para la final de ida anotó el 1-1 en el Metropolitano de Barranquilla.

Ya en Liga, Teófilo sentenció el primer gol de los ‘tiburones’ en el torneo local, pues, luego de haber perdido 0-2 con Tolima en la jornada uno; para la segunda fecha ‘Teo’ anotó el 0-1 frente a Millonarios, que posteriormente terminaría 1-2 a favor del ‘rojiblanco’.

🔴 Primer gol de @JuniorClubSA por Torneos en 2026:



○ Superliga: Teófilo Gutiérrez vs. Santa Fe

○ Liga: Teófilo Gutiérrez vs. Millonarios

○ Libertadores: Teófilo Gutiérrez vs. Palmeiras



👑 Teófilo Gutíerrez, 40 añitos. pic.twitter.com/71fXD6RyCa — Willy (@WillyFPC) April 9, 2026

Y ahora, ‘Teo’ convierte el primer gol de Junior en la presente edición de la Copa Libertadores, sentenciando el penalti contra Palmeiras, en el estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena.