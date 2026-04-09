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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los 40 años de Teófilo Gutiérrez salieron a relucir tras gol en Libertadores; tiene nuevo récord

Los 40 años de Teófilo Gutiérrez salieron a relucir tras gol en Libertadores; tiene nuevo récord

El delantero 'tiburón' hizo historia con gol frente a los brasileños, el pasado miércoles. 'Teo' impuso su propio récord en la Copa Libertadores.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Teófilo Gutiérrez festejando anotación con el Junior, en Copa Libertadores.
Teófilo Gutiérrez festejando anotación con el Junior, en Copa Libertadores.
Foto: AFP.

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