La prensa le celebra todo a 'Cucho' Hernández en Betis; ni el roce por el penalti lo opacó

El Real Betis remontó este miércoles para lograr un empate 1-1 en la casa del Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa. Florian Grillitsch adelantó pronto (5') a los locales con un sutil taconazo en el primer palo, antes de que Juan Camilo 'Cucho' Hernández igualara de penalti (61') para el club español.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en el partido contra Sporting Braga, por la Europa League Getty Images

El tanto el atacante colombiano dejó la eliminatoria muy abierta de cara al partido de vuelta del próximo jueves en Sevilla.

En octavos de final, ambos equipos firmaron cuatro goles en los partidos de vuelta de sus respectivas eliminatorias para remontar y clasificarse.



Este miércoles el equipo portugués tomó ventaja en su pintoresco Estadio Municipal cuando el austríaco Grillitsch se adelantó al primer palo a la salida de un córner raso y conectó un elegante taconazo que superó a Pau López en la portería del Betis.

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En la otra área, el guardameta del Braga, Lukas Hornicek, estuvo sobresaliente con grandes intervenciones para negar el gol a Marc Bartra, Abde Ezzalzouli y Hernández en el primer tiempo.

Sin embargo, la resistencia del checo se rompió a la hora de juego cuando el colombiano lo engañó desde el punto de penalti después de que Jean-Baptiste Gorby derribara a Ezzalzouli en el área.

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La prensa española analizó a detalle el encuentro de los beticos y se regaron en elogios para el 'Cucho'. "Personalidad. Que es lo importante. Se empieza a recuperar a ese cafetero tan necesario en los esquemas de Pellegrini, encargado de la movilidad de la zona de ataque. Muchos fueron los desmarques que buscó, pero pocos los socios que encontró. Gol de penalti, con un pequeño mosqueo por parte de Abde por quitárselo, pero algo normal al ser él el lanzador", fue la reseña de 'Estadio Deportivo' junto a 7 puntos de calificación.

En cuanto a Deossa, el otro colombiano, quien ingresó desde la banca, apenas le dieron 6 de nota. "Poco pudo hacer en tres cuartos de campo, pero hizo que el Betis tuviese algo más el balón", sentenció el citado medio.

Los otros partidos de ida de los cuartos de final se disputan el jueves, con el Nottingham Forest, que pelea por evitar el descenso en la Premier League, viajando también a Portugal para enfrentarse al Oporto.

El Aston Villa visita al Bolonia, campeón de la Copa Italia, y el Friburgo recibe al Celta de Vigo.