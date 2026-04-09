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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La prensa le celebra todo a 'Cucho' Hernández en Betis; ni el roce por el penalti lo opacó

La prensa le celebra todo a 'Cucho' Hernández en Betis; ni el roce por el penalti lo opacó

Real Betis rescató un empate en su visita al Sporting Braga gracias al gol de tiro penalti de Juan Camilo 'Cucho' Hernández. La prensa destacó lo hecho por el colom

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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'Cucho' Hernández en Sporting Braga vs. Real Betis.
'Cucho' Hernández en Sporting Braga vs. Real Betis.
Getty Images.

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