Los jugadores de Selección Colombia, a la actividad de nuevo: la agenda del fin de semana

Retorna el fútbol en las ligas de Europa, y así las cosas, los futbolistas habituales en la Selección Colombia volverán a tener actividad con sus clubes. Se espera que Luis Díaz, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y Camilo Vargas, entre otros, sean de la partida y entreguen gratas actuaciones en sus respectivas posiciones.

En ese orden de ideas, en Gol Caracol le ponemos el 'ojo' a los futbolistas de la 'tricolor' para este fin de semana, y de paso, para que se agende y no se pierda ningún partido.

Arqueros:

Álvaro Montero: Millonarios no juega este fin de semana en la Liga Betplay II-2024.

David Ospina: el experimentado guardameta, al servicio de Nacional, se sigue recuperando de un esguince en su codo derecho.

David Ospina en juego con Atlético Nacional Foto: AFP

Camilo Vargas: el próximo partido del Atlas en la Liga de México está pactado para el 24 de agosto frente a Pumas.

Defensas:

Carlos Cuesta: K Beerschot VA vs. Genk (sábado 17 de agosto, a las 9:00 de la mañana).

Daniel Muñoz: Brentford vs. Crystal Palace (domingo 18 de agosto, a las 8:00 de la mañana).

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma retomaron a los trabajos con el Crystal Palace. @CPFC

Dávinson Sánchez: por lesión no estuvo en la convocatoria del Galatasaray frente a Konyaspor. Su equipo ganó 1-2.

Deiver Machado: Angers vs. Lens (domingo 18 de agosto, a las 8:00 de la mañana).

Jhon Lucumí: sigue recuperándose de la lesión que tuvo en la pasada Copa América y por ello no jugará con Bolonia vs. Udinese.

Johan Mojica: Mallorca vs. Real Madrid (domingo 18 de agosto, a las 2:30 de la tarde).

Santiago Arias: Gremio vs. Bahía (sábado 17 de agosto, a las 2:00 p.m.)

Yerry Mina: Cagliari vs. Roma (domingo 18 de agosto, a la 1:45 de la tarde).

Volantes

:

James Rodríguez: el volante cucuteño se encuentra a la espera de definir su futuro deportivo.

Jefferson Lerma: Brentford vs. Crystal Palace (domingo 18 de agosto, a las 8:00 de la mañana).

Jhon Arias: Fluminense vs. Corinthians (sábado 17 de agosto, a las 7 de la noche).

Jhon Arias con Fluminense - Foto: JORGE RODRIGUES/AGIF via AFP

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú vs. Krylia Sovetov (sábado 18 de agosto, a las 9:00 de la mañana).

Juan Fernando Quintero: Racing jugó contra Newell's en la Liga de Argentina.

Kevin Castaño: Krasnodar vs. Nizhniy (domingo 18 de agosto, a las 12 del día).

Mateus Uribe: Qatar SC vs. Al Sadd (sábado 17 de agosto, a las 10:30 de la mañana).

Richard Ríos: Palmeiras vs. Sao Paulo (domingo 18 de agosto, a las 2:00 de la tarde).

Yaser Asprilla: Watford vs. Stoke City (sábado 17 de agosto, a las 9 de la mañana)

Delanteros:

Jhon Córdoba: Krasnodar vs. Nizhniy (domingo 18 de agosto, a las 12 del día).

Jhon Jáder Durán: West Ham vs. Aston Villa (sábado 17 de agosto, a las 11:30 de la mañana).

Jhon Durán con Aston Villa - Foto: Aston Villa Oficial

Luis Díaz: Ipswich vs. Liverpool (sábado 17 de agosto, a las 6:30 de la mañana).

Luis Sinisterra: Nottingham Forest vs. Bournemouth (sábado 17 de agosto, a las 9:00 a.m.)

Miguel Ángel Borja: Gimnasia vs. River Plate (sábado 17 de agosto, a las 3:30 de la tarde).

Rafael Santos Borré: aqueja una lesión muscular en el muslo izquierdo.