Lothar Matthäus reapareció y mencionó a Luis Díaz, en medio de rumores en Bayern Múnich

Luis Díaz vive un presente majestuoso con Bayern Múnich: golazos, actuaciones espectaculares y asistencias, son los pergaminos que ha dejado el guajiro en lo que va de la temporada con el club alemán. El número '14' se ha ganado toda clase de halagos por sus presentaciones en cancha; no obstante, en las últimas horas, una leyenda del club reapareció y lo mencionó; todo esto en medio de rumores en la escuadra de Baviera.

Fue Lothar Matthäus, quien pronunció el nombre del oriundo de Barrancas en unas recientes declaraciones para 'Sport Bild'. Allí la exfigura 'teutona' dijo que "escuchó" que el Bayern está 'tanteado el terreno', que está interesado en un joven extremo del Hoffenheim, y que en caso tal de darse la incorporación en el futuro, 'Lucho' podría ser de gran ayuda para potenciarlo por la banda.

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich. Getty

"He oído que el Bayern está interesado en Bazoumana Touré, del Hoffenheim. Me parece lógico un fichaje así. Touré ha demostrado en el TSG que tiene potencial. Con Díaz, podría desarrollarse y prepararse para el futuro", manifestó Matthäus.



Estas declaraciones del exjugador alemán sin duda que llaman la atención, teniendo en cuenta, que en su tiempo, estuvo en contra de la incorporación del futbolista de la Selección Colombia al Bayern Múnich. Matthäus consideró que los 75 millones de euros pagados al Liverpool eran una cifra "anómala y desproporcionada" y señaló que fichar a un jugador cercano a los 30 años por ese dinero no encajaba con la filosofía y estilo del club, de apostarle al talento más joven o con mayor potencial.

Lothar Matthäus tells @SPORTBILD he has 'heard' that Bayern are interested in Hoffenheim winger Bazoumana Touré (19): "I've heard that Bayern hold an interest in Hoffenheim's Touré. Such a signing would make sense to me. Touré has shown at TSG that he has potential. Behind Díaz,… pic.twitter.com/rDyur2whuO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 11, 2026

El perfil de Bazoumana Touré

De otro lado, en los medios internacionales precisan que el 'gigante de Baviera' ha mantenido un fuerte interés en la incorporación de Touré, extremo marfileño, de 19 años, con miras al mercado de verano de 2026. El deportista ha destacado en la Bundesliga y su participación en la Copa Africana de Naciones 2026 en Marruecos ayudó bastante en su curriculum.

El precio de mercado que habría puesto el Hoffenheim para dejar salir al jugadior oscila entre los 50 y 55 millones de euros.