Partidos EN VIVO HOY 11 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 11 de febrero, el calendario futbolero muestra un nuevo compromiso para Luis Díaz y Bayern Múnich, esta vez en la Copa de Alemania. Mientras que Linda Caicedo y el Real Madrid femenino tienen un dura prueba en la Champions League. Además, sigue la continuación de la sexta jornada de la Liga BetPlay el Sudamericano femenino Sub-20.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, miércoles 11 de febrero del 2026:

Equipos Hora/Canal Carl Zeiss Jena femenino vs. Bayern Múnich femenino 12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV Oh Leuven Women vs. Arsenal femenino 12:45 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN 4 Nottingham Forest vs. Wolverhampton 2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium