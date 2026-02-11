Partidos EN VIVO HOY 11 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este miércoles 11 de febrero, el calendario futbolero muestra un nuevo compromiso para Luis Díaz y Bayern Múnich, esta vez en la Copa de Alemania. Mientras que Linda Caicedo y el Real Madrid femenino tienen un dura prueba en la Champions League. Además, sigue la continuación de la sexta jornada de la Liga BetPlay el Sudamericano femenino Sub-20.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Carl Zeiss Jena femenino vs. Bayern Múnich femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Oh Leuven Women vs. Arsenal femenino
|12:45 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN 4
|Nottingham Forest vs. Wolverhampton
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Brighton
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Manchester City vs. Fulham
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Crystal Palace vs. Burnley
|2:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Bayern Múnich vs. RB Leipzig
|2:45 p.m. - Copa de Alemania - Disney+ Premium, ESPN
|Paris FC femenino vs. Real Madrid femenino
|3:00 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN 4
|Athletic Club vs. Real Sociedad
|3:00 p.m. - Copa del Rey - Win
|Bologna vs. Lazio
|3:00 p.m. - Coppa Italia - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video,Win Play
|Sunderland vs. Liverpool
|3:15 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Argentina vs. Bolivia
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO, DSports 2, Amazon Prime Video
|Perú vs. Brasil
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
|5:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Millonarios vs. Águilas Doradas
|6:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Central Córdoba vs. Gimnasia Jujuy
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Alianza Lima vs. 2 de Mayo
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN
|América vs. Deportivo Olimpia
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Internacional Bogotá vs. Deportivo Cali
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Monterrey vs. Xelajú MC
|10:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium