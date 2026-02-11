Jhon Arias, sin jugar aún con Palmeiras, ya marca récords en el fútbol brasileño

Jhon Arias todavía no ha debutado oficialmente con Palmeiras y ya inscribió su nombre en los libros del fútbol brasileño. Según información divulgada por 'Globo Esporte', el colombiano se convirtió en el jugador extranjero más costoso en la historia del fútbol brasileño, superando a varias figuras que llegaron al país con etiquetas millonarias.

La operación por el extremo se cerró en aproximadamente 25,5 millones de euros, cifra que lo coloca en la cima del ranking histórico de extranjeros más caros en Brasil. Con ese monto, Arias supera transferencias de enorme impacto mediático como la de Carlos Tévez al Corinthians (25,3 millones de euros), Thiago Almada al Botafogo (24,3 millones de euros), Giorgian De Arrascaeta al Flamengo (22,1 millones de euros) y Carlos Alcaraz al Flamengo (21,8 millones de euros).

El movimiento no solo sacude el panorama brasileño, sino también la historia del propio Palmeiras. Arias ya figura como el segundo fichaje más caro en la historia del club paulista, únicamente por detrás de Vitor Roque, quien fue incorporado en 2025 por 25,8 millones de euros. El colombiano aparece con un registro de 25,5 millones de euros dentro del ranking interno del ‘Verdão’, superando inversiones importantes como las de Paulinho (18 millones de euros), Sosa (12,5 millones de euros) y Miguel Borja (12 millones de euros).

Más allá de la magnitud económica, el respaldo deportivo también es sólido. Arias llega tras consolidarse en Fluminense, donde entre 2021 y 2025 disputó 230 partidos oficiales, marcó 47 goles y aportó 55 asistencias, siendo pieza clave en competiciones locales e internacionales. En Colombia, previamente defendió las camisetas de Llaneros, Patriotas, América de Cali y Santa Fe, acumulando experiencia y regularidad en primera división.



En total, suma 386 partidos como profesional, con 63 goles y 62 asistencias, números que justifican la fuerte apuesta del Palmeiras.