"Todavía no lo puedo creer, estoy devastado"; estrella de España que se pierde el Mundial 2026

Samu Aghehowa es la primera baja de la Selección España para el Mundial 2026. El delantero, de 21 años, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en juego con Porto frente al Sporting Lisboa en el clásico de la Liga de Portugal, el lunes pasado. El joven atacante, aseguró tras este duro diagnóstico, que está devastado.

A cuatro meses de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y apenas mes y medio para la vuelta a escena, con la disputa de la Finalissima frente a Argentina, la 'roja' pierde a uno de los atacantes que se había asentado en las últimas convocatorias de Luis De la Fuente.

El propio Aghehowa, luego de conocer la lesión que lo deja por fuera de la cita orbital, escribió unas sentidas frases en sus redes sociales.

Samu Aghehowa, delantero del Porto y la Selección España. AFP

"Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. Sufrí una lesión grave. Todavía no lo puedo creer. Estoy devastado, sin palabras", comenzó escribiendo el delantero.



Y agregó: "Estaré de baja unos meses. Me duele no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo. Ahora solo soy un aficionado más que nos apoya para alcanzar nuestras metas. Confiar en el plan de Dios, ser fuerte y positivo es lo que me hará volver más fuerte que nunca. Gracias por los mensajes de apoyo y las muestras de cariño".



Una baja que lamentan en la 'roja'

Tras la decisión del seleccionador de no convocar al capitán Álvaro Morata, se abrió la puerta a la entrada de Samu y de Borja Iglesias en sus listas en una nómina de delanteros centros siempre encabezada por Mikel Oyarzabal, con Ferran Torres como alternativa para jugar de '9' o en una banda.

Samu, que no ha logrado marcar con la absoluta en los cuatro partidos en los que tuvo minutos, solamente uno de titular, desde que debutó el 18 de noviembre de 2024, aportaba a De la Fuente una variante distinta en punta de ataque.

Es un delantero corpulento, potente en el juego aéreo y en carrera, rematador. Una figura que España perderá en el Mundial que se disputará en territorio estadounidense por una grave lesión de rodilla.

La temporada del delantero del Porto dejaba 20 goles en 32 encuentros que daban argumentos a su continuidad en las listas de De la Fuente de cara al Mundial 2026. Era el delantero internacional español con mejores números este curso.