Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, con solamente llegar a la MLS ya se puso por encima de ídolo de Barcelona

James Rodríguez, con solamente llegar a la MLS ya se puso por encima de ídolo de Barcelona

El colombiano James Rodríguez fichó por el Minnesota United y pese a no haber jugado todavía, ya impone destacados registros en el fútbol de los Estados Unidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez es nuevo jugador del Minessota United FC.
James Rodríguez es nuevo jugador del Minessota United FC.
Foto: X de Minessota.

Publicidad

Publicidad

Publicidad