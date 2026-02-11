James Rodríguez, con solamente llegar a la MLS ya se puso por encima de ídolo de Barcelona

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United no solo sacudió el mercado de fichajes en la MLS, también lo metió de inmediato en una conversación histórica. Y es que, basados en el ranking de los jugadores más valiosos de la historia con paso por la liga estadounidense, el colombiano aparece por encima de un ídolo del FC Barcelona: Sergio Busquets.

En el Top 10 de futbolistas más valiosos que han pasado por la MLS, James Rodríguez figura con un valor récord de 80 millones de euros (2015), cifra que lo ubica en el quinto escalón compartido junto a Alphonso Davies y por delante de nombres pesados como Gonzalo Higuaín, Lorenzo Insigne, Thomas Müller y el propio Busquets.

Top 10 de futbolistas más valiosos que han pasado por la MLS. Transfermarkt.

El mediocampista español, campeón del mundo y leyenda del Barcelona, alcanzó un valor máximo también de 80 millones de euros en 2018. Sin embargo, en el listado aparece por debajo del colombiano debido al criterio de orden del ranking, que prioriza el valor y otros factores históricos dentro del escalafón.



Por encima de ambos se encuentran figuras como Lionel Messi (180 M€ en 2018), Gareth Bale (90 M€ en 2016), Luis Suárez (90 M€ en 2015) y Heung-Min Son (90 M€ en 2020). Es decir, James comparte mesa con una élite de futbolistas que marcaron época en Europa antes de aterrizar en Estados Unidos.

Lo llamativo es que James acaba de arribar al Minnesota United y ya entra en esta selecta lista histórica sin haber disputado aún una temporada completa en la MLS. Su valor pico de 80 millones de euros, alcanzado tras su explosión en el Mundial de Brasil 2014 y su fichaje al Real Madrid, lo coloca automáticamente en un lugar privilegiado dentro del escalafón.

Ahora, el reto será trasladar esa jerarquía histórica al terreno de juego con Minnesota United. Porque si bien en números ya está por encima de varias leyendas que pasaron por la MLS, el verdadero desafío será escribir su propia historia en la liga estadounidense y demostrar que su llegada no es solo un golpe mediático, sino también deportivo.