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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "A Luis Díaz hay que disfrutarlo, está dejando la bandera y el nombre de Colombia en lo más alto"

"A Luis Díaz hay que disfrutarlo, está dejando la bandera y el nombre de Colombia en lo más alto"

En nuestro país no cesan las reacciones por el gran momento y los resultados obtenidos por Luis Díaz en la presente campaña con Bayern Múnich. Habló histórico de Colombia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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