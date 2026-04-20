"A Luis Díaz hay que disfrutarlo, está dejando la bandera y el nombre de Colombia en lo más alto"

Aún se siguen escuchando reacciones en nuestro país después de que Luis Díaz se coronara como campeón de la Bundesliga con Bayern Múnich, cumpliendo una labor preponderante y siendo una de las figuras del equipo que dirige Vincent Kompany. El triunfo 4-2 sobre Sttutgart, del domingo pasado, bastó y sobró para que los 'bávaros' se salieran con la suya, en una noticia que tuvo repercusión en Colombia.

Y en ese sentido, el que opinó y destacó todo lo que viene haciendo en Europa el atacante guajiro fue Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla, quien dejó su conceptos después del partido frente a Llaneros.

"Lucho es colombiano, eso lo dije hace mucho tiempo, tenemos que disfrutarlo, independiente que sea de Junior, de Barrancas, está dejando la bandera y el nombre de Colombia en lo más alto. Para mí, ahora mismo se encuentra en un nivel que muy pocos, Lucho lo demuestra cada fin de semana, no se conforma y siempre quiere más", expresó en nacido en Puerto Colombia y que dejó gratos recuerdos por sus pasos por clubes como Brujas, de Bélgica; Sevilla y Villarreal, de España, y Milan, de Italia.

Bacca Ahumada también resaltó esa mentalidad del estelar jugador de la Selección Colombia y así se lo dijo a los periodistas. "Seguro Luis Díaz hoy va a estar festejando, pero ya mañana va a estar trabajando para otra vez pelear dentro de unos días en otro partido importante que tiene. Y esa es la mentalidad que hay que tener, eso hay que destacarlo", complementó el atacante de los 'tiburones'.



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Desde la semana pasada, cuando Bayern eliminó a Real Madrid de la Champions, se han escuchado y leído todo tipo de elogios para Díaz, quien marcó sendos goles tanto en la ida, como en la vuelta.

Ahora, ya con la Bundesliga en el bolsillo, para el cuadro alemán vienen otros compromisos importantes. Primero, este miércoles visitarán a Bayer Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania y el 28 de abril se enfrentarán en la ida de la 'semi' de Champions contra PSG, con la ilusión de continuar dando pasos en pro de más laureles en la temporada 2025/2026.