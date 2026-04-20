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Gol Caracol  / Las jugadas que destacan de Vincent Kompany en Bayern Múnich; con Luis Díaz en el medio

Las jugadas que destacan de Vincent Kompany en Bayern Múnich; con Luis Díaz en el medio

Hoy todo son elogios para Bayern Múnich, del que es figura Luis Díaz, para el entrenador Kompany, quien le ha dado un manejo magistral a la gestión de su plantilla en este año.

Por: AFP
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.
Getty

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