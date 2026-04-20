Las jugadas que destacan de Vincent Kompany en Bayern Múnich; con Luis Díaz en el medio

Entre la irrupción de Lennart Karl, la integración de Tom Bischof, el despegue de Jonas Urbig y la confirmación de Aleksandar Pavlovic, todos de un máximo de 22 años, la juventud del Bayern Múnich brilla en el presente y promete más éxitos en el futuro. Para poder mantener el ritmo infernal en Bundesliga, Copa y la Liga de Campeones, el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, se ha apoyado en una plantilla amplia, con más de treinta jugadores utilizados.

Una filosofía ejemplificada el domingo en el partido ante el Stuttgart (4-2), que dio al gigante bávaro su 35º título de la Bundesliga, donde el DT belga realizó ocho cambios respecto al partido contra el Real Madrid del miércoles en la Champions League. Kompany no dudó en recurrir a la cantera del Bayern, donde pescó a jóvenes como Filip Pavic, que con 16 años y dos meses se convirtió en el jugador más joven del club en disputar la Liga de Campeones, en la vuelta de octavos ante Atalanta.

La figura emblemática de esta nueva generación que Kompany va incorporando poco a poco se llama Lennart Karl. Con solo 17 años al inicio de la temporada, la joya de la cantera se benefició de circunstancias favorables para hacerse con un hueco en la rotación del Bayern. Las salidas de Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray) y Kingsley Coman (Al-Nassr) solo se vieron compensadas por la llegada del colombiano Luis Díaz.

Además, Jamal Musiala no regresó hasta principios de 2026, tras la grave lesión que sufrió en el Mundial de Clubes el pasado mes de julio (fractura del peroné izquierdo con luxación de la articulación del tobillo). Karl supo aprovechar su oportunidad, con unos comienzos destacados especialmente en la Liga de Campeones (4 goles), y ha participado en 35 partidos esta temporada (incluidas 23 titularidades), en la banda o en el centro del ataque.



"Hemos logrado formar un equipo que tiene calidad, que es lo más importante, que tiene la oportunidad de ganar títulos, pero que también tiene futuro", estimó recientemente el director deportivo Max Eberl en declaraciones al canal Sky.

Luis Díaz marcó un golazo con Bayern Múnich en la Champions League frente al Real Madrid en el Allianz Arena. Getty Imágenes

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Tras los pasos de Musiala

"Un equipo con jugadores que ya han ganado cosas, pero también con jóvenes a los que les gusta aprender. Esa mezcla nos viene bien", añadió. Formado igualmente en la cantera muniquesa, Aleksandar Pavlovic (21 años) se ha convertido, en solo dos temporadas, en un titular indiscutible junto a Joshua Kimmich en el centro del campo. Fue Thomas Tuchel quien confió en él al final de la temporada 2023/24, alineándolo de inicio en especial en las semifinales de la Liga de Campeones en Madrid contra el Real Madrid cuando solo tenía 20 años.

Desde entonces, no ha hecho más que afianzarse en detrimento de Leon Goretzka, que dejará el club al final de la temporada. Más allá de estos jóvenes salidos de su campus, el Bayern ha mantenido su poder de atracción para las jóvenes promesas de otros clubes alemanes.

Leon Goretzka; jugador del Bayern AFP

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Fichado en el mercado de invierno de 2025 procedente del Colonia, Jonas Urbig (22 años) se ha convertido en el suplente de Manuel Neuer, supliendo sus ausencias por lesión, y está llamado a tomar el relevo, mientras que arquero cuarentón aún no ha tomado una decisión sobre una posible renovación.

Por su parte, Tom Bischof dejó el Hoffenheim al final de la temporada 2024/25 y se integró a la perfección en la plantilla muniquesa desde el Mundial de Clubes, mostrándose muy valioso en un papel de comodín, desempeñándose tanto en defensa como en el centro del campo.

Estos jóvenes talentos siguen los pasos de Jamal Musiala, llegado a Baviera en 2019 con 16 años tras ocho años en el Chelsea, y pieza clave de la plantilla desde hace varias temporadas.