Lothar Matthäus volvió a hablar sobre Luis Díaz y esta vez tomó una sorpresiva decisión

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich con la ilusión de hacer historia y, poco a poco, la está escribiendo con letras mayúsculas y en páginas doradas. Además de haber conseguido el título de la Supercopa de Alemania, donde marcó un tanto contra Stuttgart, se convirtió en titular indiscutido y tiene números sorprendentes: 14 goles y 11 asistencias en 24 partidos disputados.

A pesar de eso, las críticas no han faltado y uno de los que más ha puesto la lupa sobre el guajiro ha sido Lothar Matthäus, campeón del mundo y de una Eurocopa con Alemania, y uno de los históricos del Bayern. Desde su arribo al conjunto alemán, le ha recriminado por la falta de contundencia frente al arco y abusar del manejo del balón en sectores claves de la cancha.

De igual manera, cuando se dio el traspaso de Luis Díaz, proveniente de Liverpool, cuestionó haber pagado 75 millones de euros para quedarse con los servicios de la figura de Selección Colombia, en gran parte por tener 28 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, su opinión ha ido cambiando y prueba de ello fue lo ocurrido en unas declaraciones para 'Sky Sports'.

Al ser consultado por el once ideal de la Bundesliga, teniendo en cuenta solo la primera parte de la temporada, incluyó a 'Lucho'. De hecho, hay otros jugadores del Bayern Múnich como Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise y Harry Kane. Quienes completan la lista hacen parte de Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y RB Leipzig.



Once ideal de la Bundesliga para Lothar Matthäus