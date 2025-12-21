Luis Díaz cerró el año con un golazo más con Bayern Múnich, en victoria contra Heidenheim

Bayern Múnich le ganó 4-0 al Heindenheim en un partido de Bundesliga, y el colombiano Luis Díaz fue titular y se encargó de anotar el tercer gol del triunfo, y de paso cerrar el año celebrando con una anotación más con la camiseta de los bávaros.

Al minuto 86 del encuentro el atacante guajiro entró al área con decisión, se desmarcó y luego de un pase de Josipo Stanisic, impactó la pelota de cabeza para el 3-0 parcial en el marcador.

Con este gol de Luis Díaz, llegó a ocho en la Bundesliga en la mitad de temporada, siendo el segundo máximo artillero del Bayern Múnich en la Liga de Alemania, solo superado por Harry Kane, que ya lleva 19 tantos.

Este domingo 21 de diciembre 'Lucho' disputó su último partido del 2025 y tendrá algunos días de vacaciones, para luego retomar la acción con su club, y tener también el objetivo de estar en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.



Así fue el gol de Luis Díaz en Heindenheim vs Bayern Múnich, por Bundesliga:

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



December 21, 2025