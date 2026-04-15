Gol del Real Madrid a los 30 segundos contra Bayern Múnich; insólito error de Manuel Neuer

Real Madrid es otro cuento en Champions League. Por eso, ninguna ventaja ni ningún panorama es lo suficientemente complicado como para no intentar dar vuelta a la situación y luchar hasta el final. Prueba de ello fue lo que ocurrió este miércoles 15 de abril, en el marco de los cuartos de final contra Bayern Múnich.

El juego de ida, en el estadio Santiago Bernabéu, había finalizado 1-2 a favor de los teutones. Pese a ello, dicha ventaja les duró solo 30 segundos, en la vuelta. Fiel a su estilo, los bávaros quisieron salir jugando desde el fondo, con tan mala suerte que Manuel Neuer la entregó mal y, con el arco solo, Arda Guler puso el 0-1.



Vea el gol de Arda Guler en Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League