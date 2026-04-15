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Gol Caracol  / Gol del Real Madrid a los 30 segundos contra Bayern Múnich; insólito error de Manuel Neuer

Gol del Real Madrid a los 30 segundos contra Bayern Múnich; insólito error de Manuel Neuer

Baldado de agua fría para el equipo alemán, donde juega Luis Díaz, luego de que su arquero se equivocara y Real Madrid aprovechara por intermedio de Arda Guñer.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich, cometió un error contra Real Madrid, por Champions League
Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich, cometió un error contra Real Madrid, por Champions League
AFP

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