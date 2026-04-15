Luis Díaz y su golazo a Real Madrid; "debe estar en el top-3 de los más bonitos, sino es el primero"

El Bayern Munich avanzó a semifinales de la Champions este miércoles tras ganar 4-3 en la vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con la remontada y el pase hasta casi el último minuto. El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que la víspera había eliminado al Liverpool.

Los goles finales de Luis Díaz (89') y Olise (90+4') acabaron con las esperanzas de los blancos, que se habían adelantado hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1', 29') y un gol de Kylian Mbappé (42').

Aleksandar Pavlovic (6') y Harry Kane (38') fueron los autores de los otros tantos del Bayern, que ya se había impuesto 2-1 en la ida en Madrid.

En el cuadro alemán uno de los destacados, por aparecer en el momento justo y cuando más lo necesitaba su equipo, fue 'Luchito' Díaz, quien en ese instante había puesto el 3-3 parcial. Aunque no estuvo brillante como en otras oportunidades, el colombiano sí terminó como uno de los destacados del encuentro contra los 'merengues'.



"Creo que el gol de hoy entra en el top-3 de los que he anotado. Este es uno de los que más me ha gustado, con más significado, en un partido complicado, en el que se necesitaba el resultado y gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto", dijo Díaz tras el duelo de Champions, en la zona mixta en la que atendió a 'Espn'.

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El estelar hombre de la Selección Colombia también agregó que "yo creo que ya antes de la expulsión de Camavinga, veníamos cargando con el trámite del partido, movíamos más la pelota de un lado al otro, tuvimos más ocasiones. Real Madrid es un rival muy grande, con mucha experiencia en este tipo de partidos, nosotros tratando de mover y buscando la mejor opción con la movilidad para llegar al gol y lo logramos. Creo que la expulsión de ellos nos levanta".

En su primera temporada con Bayern, Luis Díaz se ilusiona con lo más alto y en Champions dejó ver sus objetivos. "Sí, total. Estamos enfocados en lo que queremos, que es llegar hasta el últmo partido. Aca lo que es lo más importante es tratar de ratificar lo que venimos haciendo", finalizó el nacido en Barrancas.

Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid. Getty Imágenes

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¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en Champions League?

Con el tanto marcado este miércoles, el colombiano Díaz llegó a 6 anotaciones en la actual campaña de Champions League. Hay que indicar que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, mantiene la primera plaza de la tabla de goleadores a falta de las semifinales y final, en la que su equipo ya está eliminado, con tres goles de ventaja sobre Harry Kane, atacante del Bayern Múnich y que sigue adelante en la competición.

