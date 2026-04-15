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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su golazo a Real Madrid; "debe estar en el top-3 de los más bonitos, sino es el primero"

Luis Díaz y su golazo a Real Madrid; "debe estar en el top-3 de los más bonitos, sino es el primero"

Luis Díaz y su reacción después de haberse destacado este miércoles con un gol en el triunfo 4-3 sobre Real Madrid, que valió el paso a la semifinal de la Champions League.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz marcó un golazo con Bayern Múnich en la Champions League frente al Real Madrid en el Allianz Arena.
Luis Díaz marcó un golazo con Bayern Múnich en la Champions League frente al Real Madrid en el Allianz Arena.
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