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Gol Caracol  / Álvaro Arbeloa estalló tras la eliminación del Real Madrid: "El árbitro se ha cargado la serie"

Álvaro Arbeloa estalló tras la eliminación del Real Madrid: "El árbitro se ha cargado la serie"

El director técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, señaló al árbitro Slavko Vincic por la expulsión de Eduardo Camavinga en la segunda parte. Acá todo lo que dijo en rueda de prensa.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid.
Getty Images.

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