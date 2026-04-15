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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se durmió y falló una clara opción de gol contra Real Madrid en Champions League

Luis Díaz se durmió y falló una clara opción de gol contra Real Madrid en Champions League

Ni los hinchas del Bayern Múnich, ni sus compañeros ni el entrenador, Vincent Kompany, podían creer lo que había hecho Luis Díaz, quien también se tomó la cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Real Madrid, por Champions League
AFP

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