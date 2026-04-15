Luis Díaz se durmió y falló una clara opción de gol contra Real Madrid en Champions League

Luis Díaz tuvo unas de cal y otras de arena, este miércoles 15 de abril, en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, entre Bayern Múnich y Real Madrid. Así como generó el tiro de esquina para el gol de Aleksandar Pavlovic y arrastró la marca para el tanto de Harry Kane, falló una clara opción frente al arco y solo.

Sobre el minuto 62 y cuando el encuentro iba 2-3 a favor del 'merengue', lo que significaba que la serie estaba empatada 4-4, el guajiro atacó la espalda de la defensa. Le filtraron el balón, entró al área y, mano a mano con el arquero, Andriy Lunin, se demoró, durmió y Trent Alexander-Arnold lo madrugó, cerrándole su remate.



Vea la opción de gol que Luis Díaz erró con Bayern Múnich vs. Real Madrid en Champions League

Porra Luis Diaz tá dormindo caralho pic.twitter.com/QGaJehC8OC — PES MIL GRAU (@Pesgrau) April 15, 2026

Luis Diaz is mad in the head how did he not hit the ball before Trent got there? pic.twitter.com/UxRkSZWVEY — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 15, 2026

63' Luis Diaz akıl almaz bir pozisyonu kaçırdı! 😤 pic.twitter.com/NLpSyYnGHQ — FC Bayern Türkiye (@FCBayernTurkish) April 15, 2026