Luis Díaz se durmió y falló una clara opción de gol contra Real Madrid en Champions League

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Luis Díaz tuvo unas de cal y otras de arena, este miércoles 15 de abril, en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, entre Bayern Múnich y Real Madrid. Así como generó el tiro de esquina para el gol de Aleksandar Pavlovic y arrastró la marca para el tanto de Harry Kane, falló una clara opción frente al arco y solo.
Sobre el minuto 62 y cuando el encuentro iba 2-3 a favor del 'merengue', lo que significaba que la serie estaba empatada 4-4, el guajiro atacó la espalda de la defensa. Le filtraron el balón, entró al área y, mano a mano con el arquero, Andriy Lunin, se demoró, durmió y Trent Alexander-Arnold lo madrugó, cerrándole su remate.
Porra Luis Diaz tá dormindo caralho pic.twitter.com/QGaJehC8OC— PES MIL GRAU (@Pesgrau) April 15, 2026
Luis Diaz is mad in the head how did he not hit the ball before Trent got there? pic.twitter.com/UxRkSZWVEY— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 15, 2026
63' Luis Diaz akıl almaz bir pozisyonu kaçırdı! 😤 pic.twitter.com/NLpSyYnGHQ— FC Bayern Türkiye (@FCBayernTurkish) April 15, 2026
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