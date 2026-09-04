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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz eligió a su compañero perfecto en Bayern Múnich; "él no hace nada mal"

Luis Díaz eligió a su compañero perfecto en Bayern Múnich; "él no hace nada mal"

El extremo guajiro destacó las cualidades que hacen único y letal a este 'socio' en el cuadro 'bávaro', incluso, Luis Díaz no dudó en afirmar que es un serio candidato a ganarse el Balón de Oro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Luis Díaz afronta su segunda temporada en Bayern Múnich, misma en la que confía en brillar y culminar con varios títulos. Pero mientras llegan esos nuevos éxitos, el guajiro eligió a su compañero perfecto en la escuadra 'bávara', al que no dudó en calificar como "el mejor del mundo en la actualidad; no lo hace nada mal", dijo.

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El predilecto de Díaz Marulanda es Harry Kane, su 'llave' en el frente de ataque; el guajiro no ocultó su admiración por el atacante inglés, que de paso, es uno de los serios candidatos a ganarse el Balón de Oro, galardón que se entregará el próximo 26 de octubre en el The London Palladium de Londres, Inglaterra.

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"Es el mejor del mundo, sin duda. Lo demostró a lo largo de la temporada pasada y lo ha estado demostrando desde hace mucho tiempo. La verdad es que lo hace todo bien, como dije antes, lo admiro mucho porque siento que no hace nada mal", expresó el oriundo de Barrancas en declaraciones que replican en la cuenta en 'X' 'MiaSanMia'.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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La conexión en el campo de juego entre 'Lucho' y Kane es evidente, volvió a reiterar su respeto hacia el '9' y espera que el exTottenham pueda quedarse con el premio del Balón de Oro porque es un 'killer' y su mentalidad está a otro nivel.

"Lo admiro mucho porque siento que no hace nada mal. Involucra a los jugadores en el juego, corre, defiende, marca goles y también anota desde lejos. Su mentalidad es increíble. Así que, para mí, es uno de los principales candidatos para ganar el Balón de Oro. Ojalá pueda levantarlo y todos podamos estar felices por ello", complementó el atacante de la Selección Colombia.

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¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Alemania indica que el siguiente reto de Luis Díaz, Harry Kane y compañía en el Bayern Múnich será este sábado 5 de septiembre cuando visiten el campo de juego del Schalke 04, en partido válido por la segunda jornada de la Bundesliga. El balón rodará en el Veltins-Arena a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia.

Recordemos que en la primera fecha de la Bundesliga 2026/2027, el elenco dirigido por Vincent Kompany se impuso 5-1 al Stuttgart, siendo el último gol del partido anotado por Díaz Marulanda.

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