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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras goleadas de América y Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras goleadas de América y Medellín

Continuó la acción en la Liga BetPlay II-2026, dejando dos resultados abultados y movimientos importantes en la tabla de posiciones, ya que ambos picaron en punta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza
América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 tuvo una jornada de contundentes resultados, con América de Cali e Independiente Medellín como grandes protagonistas. Ambos equipos celebraron goleadas que ratificaron su buen momento y los mantienen en la parte alta de la clasificación.

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En el estadio Pascual Guerrero, América de Cali volvió a jugar ante su afición y lo hizo de la mejor manera: derrotó 3-0 a Alianza FC y extendió su invicto en el campeonato. El conjunto dirigido por David González dominó el compromiso desde el comienzo y encontró la apertura del marcador al minuto 29, cuando Cristian Tovar aprovechó un centro de Nicolás Hernández y marcó de cabeza.

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Antes del descanso, los ‘escarlatas’ ampliaron la diferencia. Tomás Ángel culminó una gran acción colectiva para poner el 2-0 y dejar encaminada la victoria. En el segundo tiempo, Yeison Guzmán se encargó de cerrar la cuenta desde el punto penal.

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Con este triunfo, América llegó a 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates, y continúa como líder e invicto de la Liga. Además, su regreso al Pascual Guerrero terminó siendo una fiesta para sus hinchas.

Pero la jornada también tuvo como protagonista al Independiente Medellín. El ‘Poderoso’ visitó a Deportivo Pereira y consiguió una contundente victoria 3-0, en un partido que comenzó cerrado, pero que cambió completamente en el segundo tiempo.

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El equipo antioqueño encontró la llave del gol después del descanso y terminó imponiendo su jerarquía. John Montaño, Yony González y Keiner Klinger fueron los encargados de marcar para el Medellín, que sumó tres puntos importantes en su lucha por los primeros lugares.

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Así, América se mantiene firme en la cima, mientras Medellín se trepa al segundo lugar con 15 puntos, confirmando que ambos equipos aparecen como serios candidatos a pelear por el título del segundo semestre.

Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras goleadas de América y Medellín

PosiciónClubPJDGPTS
1América8+1620
2Medellín6+615
3Tolima6+313
4Atlético Nacional5+812
5Millonarios7+311
6Llaneros7+111
7Bucaramanga6+210
8Once Caldas6+49
9Santa Fe6+29
10Águilas Doradas5+29
11Deportivo Cali6+28
12Cúcuta7-58
13Internacional de Bogotá7-27
14Fortaleza7-26
15Deportivo Pereira5-35
16Jaguares6-55
17Junior5-42
18Alianza7-102
19Boyacá Chicó5-102
20Pasto7-81
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