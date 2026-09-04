Duros rivales para Linda Caicedo y Real Madrid en la fase de liga de Champions League femenina

El Real Madrid, que superó al Ajax en la fase previa y partía desde el bombo 2, afrontará un camino considerablemente más exigente para avanzar en la fase liga de la Champions League femenina. El conjunto que tiene en sus filas a la delantera colombiana Linda Caicedo, recibirá al París Saint-Germain, al París FC y al Inter de Milán, mientras que deberá visitar al Bayern de Múnich, a la Roma y al Manchester City.

Como en el caso del Barcelona, el desplazamiento a Múnich, todavía pendiente de confirmar si se disputará en el Allianz Arena, aparece como uno de los grandes desafíos. El duelo pondrá a prueba a un proyecto que este verano ha experimentado una profunda renovación, con hasta nueve incorporaciones.

La visita del París Saint-Germain al Alfredo Di Stéfano tendrá, además, un componente especial por el regreso a Madrid de Olga Carmona, excapitana del conjunto blanco, que el pasado verano fichó por el equipo parisino.

Jugadora del Real Madrid, hoy contra el Atlético de Madrid Cuenta oficial de X del Real Madrid femenino

Publicidad

Pero el verdadero peligro del sorteo para el Real Madrid femenino está en los rivales del bombo 3. Manchester City e Inter de Milán eran, sobre el papel, dos de los adversarios más complicados y ambos han quedado encuadrados en el camino del conjunto blanco.



El City, vigente campeón inglés, era una de las grandes trampas del sorteo. Khadija 'Bunny' Shaw, Lauren Hemp y la capitana Alex Greenwood lideran un equipo al que este verano se ha incorporado, además, Beth Mead, uno de los fichajes más sonados del mercado, procedente del Arsenal.

El Inter, por su parte, llega después de eliminar en la fase previa al Wolfsburgo, un histórico del fútbol europeo y bicampeón continental que no pasa por su mejor momento. La eliminatoria se resolvió en la tanda de penaltis y servirá también para el reencuentro del Real Madrid con Ivana Andrés, que perteneció al conjunto blanco desde su fundación hasta 2024 y que ahora milita en el equipo italiano.

Publicidad

Con este panorama, el margen de error de Linda Caicedo y compañía será reducido. La dificultad de los rivales de los bombos 2 y 3 obliga al conjunto blanco a sacar el máximo rendimiento de los partidos ante el París FC y la Roma, especialmente ante el conjunto italiano, que sobre el papel aparece como el rival más asequible pese a que el duelo se disputará a domicilio.

La primera jornada se jugará los próximos días 22 y 23 y la última (sexta) el 16 de diciembre. La final, en el estadio Narodowy de Varsovia, será en fecha por determinar entre 28, 29 o 30 de mayo.