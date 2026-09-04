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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mensaje para Álvaro Montero de un arquero de Selección Colombia; "que no invente nada"

Mensaje para Álvaro Montero de un arquero de Selección Colombia; "que no invente nada"

Álvaro Montero vive un buen presente en Boca Juniors, pero un arquero de Selección Colombia y con pasado en el 'xeneize', le dejó una serie de consejos al guajiro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto: AFP

Álvaro Montero pasó de las críticas a los halagos en Boca Juniors. El guajiro ha sido importante bajo los tres palos en el 'xeneize', vive un presente 'dulce', y luego de ser figura en una nueva tanda de penaltis para darle el paso a su club a los cuartos de final en la Copa de Argentina, no ha parado de recibir comentarios positivos. En las últimas horas se sumó un arquero de la Selección Colombia.

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Fue así como Carlos Navarro Montoya, quien disputó unos partidos en el arco de la 'tricolor' en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de México 1986, el que tomó la palabra. El 'Mono'le dejó un mensaje claro a Montero Perales: "Que no invente nada, que haga lo que él sabe".

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Navarro Montoya, que también atajó en Boca, le dejó un consejo al oriundo de El Molino, La Guajira, y quien apenas está comenzando su historia con la camiseta del 'azul y oro'. Unas palabras que siempre le decía su padre.

Álvaro Montero en una de las prácticas de Boca Juniors.
Álvaro Montero en una de las prácticas de Boca Juniors.
Foto oficial de Boca Juniors

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"Voy a repetir algo que me decía siempre mi papá: que no invente nada. Siempre me decía eso mi papá, cuando llegaban los momentos determinantes. No inventes nada. Hacé lo que vos sabés. No quieras demostrar que sos bueno, porque si vos estás en Boca es porque sos bueno. Yo le diría eso (a Álvaro Montero)“, sostuvo el exgolero 'tricolor' en una entrevista con 'Planeta Boca Juniors'.

A continuación, Navarro Montoya habló del aspecto técnico y hasta le dio una serie de indicaciones al exVélez para que sea mejor en su posición, que su estatura - que es 2.01 metros - , no le afecte a la hora del juego aéreo.

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“Lo invitaría a posicionarse mejor sobre todo en el juego aéreo, porque en Boca es muy importante que el arquero no sea solamente de área chica, sino que domine toda el área. Cuando los arqueros son muy altos, por una cuestión biomecánica y de traslación, tienen problemas en el juego aéreo, porque el juego aéreo es una cuestión de coordinación. Entonces, tiene que trabajar mucho en eso. Es un mal de los arqueros tan altos. Ahora hay una moda que parece que el arquero tiene que medir de dos metros para arriba… No es una cuestión de ocupar espacios, sino de cómo ocupar esos espacios", complementó Navarro Montoya.

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