La Selección Colombia Sub-17 no tuvo el mejor arranque de partido contra Brasil. Este viernes 27 de febrero, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, bastaron cuatro minutos para que la 'canarinha' se fuera arriba en el marcador. Y es que un mal retroceso de la 'tricolor' se pagó caro y terminó en el 1-0 parcial.

Con toda su visión, calidad y técnica, Eduardo Conceição, filtró un balón entre la defensa colombiana, que quedó perdida. Nogueira atacó el espacio, se fue en solitario y, mano a mano, definió a la perfección, venciendo al arquero, Luigi Ortiz, que no pudo hacer nada, a pesar de que salió a achicar.

José Escorcia celebra su gol con la Selección Colombia Sub-17 contra Brasil, en partido preparatorio Captura de pantalla de video

Vea el gol de Nogueira en Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil en juego preparatorio