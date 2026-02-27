Síguenos en:
Vea el gol de Nogueira en Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil en juego preparatorio

Vea el gol de Nogueira en Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil en juego preparatorio

Una buena acción colectiva de la 'canarinha', sumado a una desatención en la Selección Colombia Sub-17, que no estuvo bien en defensa, terminó en la apertura del marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Nogueira, de Brasil, anotó contra la Selección Colombia Sub-17, en partido preparatorio
