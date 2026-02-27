Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez seguiría los pasos de Luis Díaz; de Portugal al fútbol de Inglaterra

Luis Javier Suárez seguiría los pasos de Luis Díaz; de Portugal al fútbol de Inglaterra

En su momento, el guajiro pasó de Porto a Liverpool; ahora, Luis Javier Suárez, de destacado presente en Sporting Lisboa, llamó la atención de dos clubes ingleses.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, de Portugal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad