Luis Javier Suárez seguiría los pasos de Luis Díaz; de Portugal al fútbol de Inglaterra

Luis Javier Suárez está viviendo una temporada de ensueño. Sus cuatro goles con la Selección Colombia frente a Venezuela, en la victoria por 3-6, en Eliminatorias Sudamericanas, sumado al buen presente en Sporting Lisboa, donde es titular indiscutido, gracias a sus goles, hicieron que su nombre empezar a sonar con fuerza en Europa.

Los elogios en Portugal no se han hecho esperar, resaltando su capacidad goleadora y mentalidad ganadora. No es casualidad que haya sido determinante para que su club siga en carrera en Champions League, instalado en los octavos de final, sueñe con el título de la Primeira Liga y esté instalado en las semifinales de la Copa lusa.

El contrato que firmó con el equipo portugués va hasta junio de 2030 y, según 'A Bola', la cláusula de rescisión es de 80 millones de euros, si es que alguien quisiera llevárselo. No obstante, su nivel es tan alto que poco importa esa situación y, desde ya, algunos conjunto están interesados en hacerse con el delantero samario, de 28 años.

En una publicación de 'Sports Boom' revelaron que Liverpool y Newcastle quieren fichar a Luis Javier Suárez. Allí, afirman que "sus instintos dentro del área y su habilidad para usar ambos pies con precisión milimétrica lo han catapultado a lo más alto de las listas de transferencias con la etiqueta de todo un finalizador de clase mundial".



EXCL: Luis Suárez is on the radar of Liverpool & Newcastle.🇨🇴👀



Sporting CP’s lethal forward has €60m price tag & a long-term contract, but his Champions League clutch record makes him a prime summer target.🔥



Full story👇#LFC #NUFC @Ekremkonur https://t.co/CrmpO5fH2t — Sportsboom (@Sportsboomcom) February 27, 2026

De acuerdo con la información que dan en dicho medio, el atacante busca un salario entre los 7 y 9 millones de euros. Además, un proyecto en el que compitan por ganar la Champions League. Eso sí, también hacen énfasis en que la suma de dinero que estarían dispuestos a pagar por el 'cafetero' es de 60 millones de euros de inicio.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal AFP

Recordemos que años atrás, un caso similar se presentó con Luis Díaz. Después de haber brillado en Porto, del 2019 al 2022, llamó la atención de Liverpool, que lo fichó y tuvo en su filas entre 2022 y 2025. Así las cosas, el samario, Luis Javier Suárez, podría pasar también del fútbol de Portugal a la Premier League.