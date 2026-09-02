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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz falló un gol frente al arquero, pero un compañero lo salvó y marcó gol para Bayern Múnich

Luis Díaz falló un gol frente al arquero, pero un compañero lo salvó y marcó gol para Bayern Múnich

Este miércoles en el partido entre Osnabruck y Bayern Múnich, el colombiano Luis Díaz tuvo una chance clara en el primer tiempo, pero el arquero le adivinó su remate.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido amistoso contra Aston Villa
Twitter del Bayern Múnich

Bayern Múnich visitó este miércoles al modesto Osnabruck en la primera ronda de la Copa de Alemania, y el colombiano Luis Díaz estuvo como titular en este compromiso, por determinación del técnico Vincent Kompany.

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Y en el primer tiempo el atacante guajiro tuvo una chance clara de marcar al minuto 24, cuando recibió un pase filtrado del francés Michael Olise, que lo dejó mano a mano con el arquero rival.

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Sin embargo, y a pesar del remate de primera de Luis Díaz, el arquero le adivinó la trayectoria y de esa manera evitó su anotación. Pero en el rebote, Tom Bischof aprovechó y puso el segundo tanto del Bayern Múnich en el partido.

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Así fue el gol errado por Luis Díaz en Osnabruck vs Bayern Múnich:

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