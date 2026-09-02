Luis Díaz falló un gol frente al arquero, pero un compañero lo salvó y marcó gol para Bayern Múnich

Bayern Múnich visitó este miércoles al modesto Osnabruck en la primera ronda de la Copa de Alemania, y el colombiano Luis Díaz estuvo como titular en este compromiso, por determinación del técnico Vincent Kompany.

Y en el primer tiempo el atacante guajiro tuvo una chance clara de marcar al minuto 24, cuando recibió un pase filtrado del francés Michael Olise, que lo dejó mano a mano con el arquero rival.

Sin embargo, y a pesar del remate de primera de Luis Díaz, el arquero le adivinó la trayectoria y de esa manera evitó su anotación. Pero en el rebote, Tom Bischof aprovechó y puso el segundo tanto del Bayern Múnich en el partido.

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Así fue el gol errado por Luis Díaz en Osnabruck vs Bayern Múnich: