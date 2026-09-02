"Los jugadores de Millonarios estaban a muerte con el DT Fabián Bustos; en el grupo hubo sorpresa"

Millonarios volvió a ser noticia en el fútbol colombiano por la intempestiva salida del entrenador Fabián Bustos, quien dejó en la quinta posición de la tabla de la Liga Betplay II 2026, con 11 puntos; pero los directivos del equipo bogotano tomaron la decisión a un día del clásico frente a Santa Fe, que se jugará este miércoles a las 8:25 de la noche, en el estadio El Campín.

Y precisamente ese fue uno de los temas que se tocó durante la emisión de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en el que se entregaron algunos detalles de la decisión de la marcha del profesional argentino.

"Los directivos estaban cerca del hotel de concentración de Millonarios y llegaron allí. Lo citaron (a Bustos) para decirle que no era más DT del equipoo. Ahí, el 'profe' citó a los jugadores, que bajaron y les dijo que ya no era su técnico. Debo reconocer que normalmente los grupos son supremamente fríos ante esas decisiones, de pronto encausados en algún sentimiento de desconfianza por malos resultados; pero este no fue el caso porque Millonarios es quinto y los jugadores están a muerte con Bustos. Por eso, yo particularmente no entiendo la decisión", relató Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

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"Definitivamente es una 'patanada' lo que han hecho con Bustos. Esto es algo que ensucia la imagen del fútbol colombiano, con ese rendimiento (de Bustos) y lo sacan. Muy complicado ser técnico", agregó Hernández Bonnet.



En el tema informativo, en el mismo espacio radial participó Marina Granziera, quien apuntó que "esto nadie lo veía en el radar y me cuentan quizá que Bustos no era un tipo muy comunicativo con los directivos de Millonarios. La presidencia de Millonarios le quería dar más tiempo al técnico, porque Camacho no es de sacar técnicos".

El martes en horas de la tarde se tejieron diferentes versiones periodísticas e incluso reapareció la sombra de una venta de Millonarios a unos nuevos dueños, algo que tomó con pinzas Julián Capera. "La decisión es de Gustavo Serpa, no es de los nuevos dueños como se alcanzó a afirmar después de conocerse públicamente la salida de Bustos. Esto no es cierto, porque ese negocio no se ha terminado. El que sigue tomando decisiones es Gustavo serpa, de ahí el movimiento. Además que se dieron cuenta que el DT que querían iba a firmar con otro equipo (Alberto Gamero)", explicó el comentarista de Gol Caracol.

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Ahora se tiene la expectativa de las decisiones que van a tomar en el seno del cuadro 'embajador', que por lo pronto será dirigido por Ómar 'el Cabezón' Rodríguez frente a Santa Fe.