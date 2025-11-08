Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz fue figura con golazo, en empate 2-2 del Bayern Múnich con Unión Berlín

Luis Díaz fue figura con golazo, en empate 2-2 del Bayern Múnich con Unión Berlín

El guajiro, que anotó una auténtica 'joya' y se jugó un partidazo con el Bayern Múnich, este sábado; terminó igualando 2-2 contra Unión Berlín, por Bundesliga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Luis Díaz en duelo contra el Unión Berlín, por la Bundesliga de Alemania.
Luis Díaz en duelo contra el Unión Berlín, por la Bundesliga de Alemania.
Foto: AFP.

