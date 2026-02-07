Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jhon Viáfara quedó en libertad y Migración Colombia se pronunció; nuevos detalles

Jhon Viáfara quedó en libertad y Migración Colombia se pronunció; nuevos detalles

Después de varios años en la cárcel de Estados Unidos, por narcotráfico, el exfutbolista de Once Caldas y Selección Colombia, Jhon Viáfara, salió y viajó a su país.

Por: AFP
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Jhon Viáfara, exfutbolista, se desempeñaba como mediocampista en Once Caldas
Jhon Viáfara, exfutbolista, se desempeñaba como mediocampista en Once Caldas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad