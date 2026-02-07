Jhon Viáfara quedó en libertad y Migración Colombia se pronunció; nuevos detalles

El exfutbolista de la Selección Colombia, Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores 2004, regresó a su país el jueves luego de cumplir una condena de seis años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, informó una fuente de la autoridad migratoria a la AFP.

El exmediocampista fue extraditado en 2020 y condenado a 12 años de cárcel por un tribunal de Texas por delitos relacionados con el tráfico de cocaína, pero recobró su libertad antes de terminar la pena por buen comportamiento.

Viáfara, de 47 años, "llegó en un vuelo el jueves en la madrugada", indicó un responsable de Migración Colombia el sábado.

El campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas fue capturado en 2019 junto con otras cuatro personas en un operativo en ciudades del oeste y noroeste del país, por presuntamente hacer parte de una red trasnacional que tendría nexos con el Clan del Golfo, la mayor banda narco de Colombia.



De acuerdo con las investigaciones, el deportista se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos vía Centroamérica.

Entonces Viáfara negó los señalamientos y solicitó ser llevado a Estados Unidos para aclarar su situación.

"Hoy es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina (...) bienvenido a casa", escribió este sábado en X su amigo y periodista Jaime Orlando Dinas, quien acompañó el mensaje con una fotografía reciente de ambos.

Reconocido por su potente remate de media y larga distancia, el exvolante de primera línea tuvo una laureada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín.

También jugó en Europa, en el Portsmouth inglés y en la Real Sociedad española.

Varios futbolistas cafeteros se han visto inmersos en escándalos de tráfico de droga, en el país que más produce cocaína del mundo.