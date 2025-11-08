Con Jhon Durán como foco de atención, gana puntos el técnico de Fenerbahçe

Jhon Durán es diariamente tema de conversación en los programas deportivos en Turquía. En esta oportunidad, el delantero colombiano está en el foco de atención porque tiene a un aliado en las toldas del Fenerbahçe que ha confiado en él y sabe el talento que tiene y puede aportar.

Desde territorio otomano precisaron que el artillero antioqueño se ganó la confianza de Domenico Tedesco, director técnico de los 'canarios amarillos', ganó puntos con el italiano. Pese a que Durán estuvo por fuera de las canchas un tiempo por lesión, el timonel repetía en las reuniones del club que sólo era cuestión de tiempo para su vuelta y que lo haría contribuyendo con goles, mostrando todas sus cualidades dentro del campo de juego.

Jhon Durán en acción de juego en el partido Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe por la Europa League. AFP

"La referencia actual de Jhon Durán en la directiva es Tedesco. Incluso durante su baja por lesión, Tedesco repetía constantemente en las reuniones: 'Jhon Durán volverá, quiero verlo. No he perdido la fe en este jugador, quiero contar con él. Si podemos aprovechar todo su potencial, sin duda llevará al equipo al siguiente nivel'", esas fueron las palabras que pronunció el periodista turco, Volkan Demir.

El comunicador agregó en su intervención lo siguiente: "Como probablemente ya sepan, se está integrando poco a poco al equipo. Me gusta mucho este estilo del entrenador; le da más minutos a Jhon Durán incorporándolo al once inicial más adelante, en lugar de alinearlo de inicio, y progresa gradualmente".

Luego de su lesión, Tedesco ha ido llevando gradualmente a Durán en el Fenerbahçe, ingresando desde el banco de suplentes en los recientes encuentros del club no sólo en la Superliga de Turquía sino también a nivel continental en la Europa League.

El DT italiano precisó después del último compromiso contra Viktoria Plzen que le falta mejorar en la parte física y por eso no ha sido de la partida.

"Jhon Durán está progresando de forma excelente. Nuestros preparadores físicos, el equipo médico y los datos que manejamos indican que actualmente no está en condiciones de jugar 90 minutos; está disponible para 30-35 minutos. Sin embargo, tras el parón internacional, podrá jugar más minutos", dijo Tedesco luego del 0-0 contra el elenco checo el pasado jueves.



¿Cuándo vuelve a jugar el Fenerbahçe donde milita Jhon Durán?

Los 'canarios amarillos' volverán a la acción este domingo 9 de noviembre contra el Kayserispor, en compromiso de la jornada número doce de la Superliga de Turquía. El horario es de las 12 del día en territorio colombiano.