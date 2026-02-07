Vea el primer gol de Lionel Messi en 2026; fue en el 2-2 de Inter Miami contra Barcelona

Lionel Messi marcó su primer gol del año el sábado en un amistoso disputado en Ecuador ante el local Barcelona SC, saldado con un empate 2-2, en medio de una gira por Latinoamérica con Inter Miami a casi cuatro meses del Mundial de Norteamérica 2026.

El capitán de la selección de Argentina hizo vibrar a miles de fanáticos que asistieron al estadio Banco Pichincha en Guayaquil, custodiado por unos 700 militares para garantizar la seguridad del duelo en uno de los puertos más violentos del Pacífico.

A los 31 minutos del primer tiempo, el astro de 38 años abrió el marcador y anotó su primer gol del año, en medio de la ovación del público durante su tercera escala de una gira regional, previo a empezar la defensa del título de la MLS.

Tras esquivar a sus rivales Luca Sosa y Bryan Carabalí, La Pulga lanzó un preciso remate con pierna izquierda, inatajable para el arquero venezolano José David Contreras.



Pero la dicha fue corta, y diez minutos más tarde llegó el empate con un cabezazo de Joao Rojas, tras un tiro de esquina.

Los locales, dirigidos por el venezolano César Farías, se emocionaron por la hazaña del Barcelona, dos veces subcampeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más emblemáticos de Ecuador.

Vea el gol de Lionel Messi, en Barcelona 2-2 Inter Miami

No podía ser de otra forma. El primer gol de Leo Messi en el 2026 fue un GOLAZO.



📹 @InterMiamiCF/@OneFootball pic.twitter.com/0pMCZmQysk — MLS Español (@MLSes) February 8, 2026