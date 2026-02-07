Síguenos en:
Vea el primer gol de Lionel Messi en 2026; fue en el 2-2 de Inter Miami contra Barcelona

En medio de la gira del club estadounidense por Sudamérica, el astro argentino, Lionel Messi, infló las redes, gracias a una excelente jugada individual.

Por: AFP
Actualizado: 7 de feb, 2026
Lionel Messi, delantero argentino, celebra su gol con Inter Miami frente a Barcelona de Ecuador
