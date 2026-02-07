Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 3-0 Boyacá Chicó

La Liga BetPlay I-2026 vivió un día particular. A primera hora, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo protagonizaron un partidazo, que culminó 3-2, a favor de los dirigidos por Juan David Niño. Allí, los autores de los goles fueron Jorge Luis Rivaldo, por duplicado, y Jorge Obregón, para los antioqueños, y Luifer Hernández y Lucas Ríos, para el 'motilón'.

Dicho compromiso abrió la jornada futbolera de este sábado 7 de febrero y fue válido por la fecha 5, al igual que el duelo que vino, entre Deportes Tolima y Llaneros. Allí, se terminó el invicto del 'pijao', pues cayó 0-1, con una anotación de Juan José Ramírez. Pero, luego, fue el turno de un compromiso que cambió las cosas, ya era de la fecha 9.

Fortaleza e Independiente Santa Fe no pudieron jugar en El Campín contra América de Cali y Atlético Nacional, respectivamente, por la sanción impuesta por Dimayor por el mal estado de la cancha. Razón por la que vieron la oportunidad de adelantar su duelo e igualaron 1-1 en el estadio Metropolitano de Techo, con goles de Jhonier Salas y Nahuel Bustos.

Por último, Junior de Barranquilla no tuvo piedad de Boyacá Chicó y lo goleó. Dicho partido sí fue por la fecha 5 y el 'tiburón' se impuso por 3-0, en el estadio Romelio Martínez, con goles de Luis Muriel, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.



Deportes Tolima perdió su invicto en la Liga BetPlay I-2026, tras perder con Llaneros Colprensa

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Posición Equipo PTS PJ DG 1 Inter de Bogotá 10 5 0 2 Pasto 10 5 0 3 Bucaramanga 9 5 +6 4 Junior 9 4 +3 5 Llaneros 9 5 +3 6 Tolima 8 5 +3 7 Águilas Doradas 8 5 +1 8 América 7 4 +3 9 Santa Fe 7 5 +1 10 Fortaleza 7 5 +1 11 Atlético Nacional 6 2 +5 12 Deportivo Cali 6 4 +3 13 Once Caldas 6 4 +1 14 Jaguares 4 3 0 15 Cúcuta 2 5 -3 16 Deportivo Pereira 2 4 -3 17 Medellín 2 5 -4 18 Millonarios 1 4 -3 19 Alianza 1 4 -8 20 Boyacá Chicó 1 5 -9

Resultados de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Pasto 0-0 Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín 1-2 Internacional de Bogotá

Águilas Doradas 3-2 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 0-1 Llaneros

Junior de Barranquilla 3-0 Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe y Fortaleza se enfrentaron en el estadio Metropolitano de Techo Colprensa

Resultados de la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026

Fortaleza 1-1 Independiente Santa Fe

Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026

Alianza vs. Once Caldas

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Publicidad

Deportivo Cali vs. Millonarios

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Jaguares vs. Deportivo Pereira

Día: domingo 8 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Jaraguay.