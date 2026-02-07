Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Junior 3-0 Boyacá Chicó

Publicidad
La Liga BetPlay I-2026 vivió un día particular. A primera hora, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo protagonizaron un partidazo, que culminó 3-2, a favor de los dirigidos por Juan David Niño. Allí, los autores de los goles fueron Jorge Luis Rivaldo, por duplicado, y Jorge Obregón, para los antioqueños, y Luifer Hernández y Lucas Ríos, para el 'motilón'.
Dicho compromiso abrió la jornada futbolera de este sábado 7 de febrero y fue válido por la fecha 5, al igual que el duelo que vino, entre Deportes Tolima y Llaneros. Allí, se terminó el invicto del 'pijao', pues cayó 0-1, con una anotación de Juan José Ramírez. Pero, luego, fue el turno de un compromiso que cambió las cosas, ya era de la fecha 9.
Fortaleza e Independiente Santa Fe no pudieron jugar en El Campín contra América de Cali y Atlético Nacional, respectivamente, por la sanción impuesta por Dimayor por el mal estado de la cancha. Razón por la que vieron la oportunidad de adelantar su duelo e igualaron 1-1 en el estadio Metropolitano de Techo, con goles de Jhonier Salas y Nahuel Bustos.
Por último, Junior de Barranquilla no tuvo piedad de Boyacá Chicó y lo goleó. Dicho partido sí fue por la fecha 5 y el 'tiburón' se impuso por 3-0, en el estadio Romelio Martínez, con goles de Luis Muriel, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.
|Posición
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Inter de Bogotá
|10
|5
|0
|2
|Pasto
|10
|5
|0
|3
|Bucaramanga
|9
|5
|+6
|4
|Junior
|9
|4
|+3
|5
|Llaneros
|9
|5
|+3
|6
|Tolima
|8
|5
|+3
|7
|Águilas Doradas
|8
|5
|+1
|8
|América
|7
|4
|+3
|9
|Santa Fe
|7
|5
|+1
|10
|Fortaleza
|7
|5
|+1
|11
|Atlético Nacional
|6
|2
|+5
|12
|Deportivo Cali
|6
|4
|+3
|13
|Once Caldas
|6
|4
|+1
|14
|Jaguares
|4
|3
|0
|15
|Cúcuta
|2
|5
|-3
|16
|Deportivo Pereira
|2
|4
|-3
|17
|Medellín
|2
|5
|-4
|18
|Millonarios
|1
|4
|-3
|19
|Alianza
|1
|4
|-8
|20
|Boyacá Chicó
|1
|5
|-9
Alianza vs. Once Caldas
Día: domingo 8 de febrero.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
Publicidad
Deportivo Cali vs. Millonarios
Día: domingo 8 de febrero.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Jaguares vs. Deportivo Pereira
Día: domingo 8 de febrero.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Jaraguay.