Luis Díaz hace historia en el Bayern Múnich: el guajiro se pone a la altura de las leyendas bávaras

Luis Díaz fue uno de los protagonistas del encuentro por la sexta fecha de la Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Bayern Múnich, disputado este sábado 4 de octubre en el Deutsches Bank Park.

En apenas 14 minutos, el colombiano dijo presente en la red contraria tras un centro raso de Serge Gnabry, que el exjugador de Junior de Barranquilla y Liverpool definió de zurda para adelantar a su equipo.

Sobre los 27 minutos de juego, ‘Lucho’ volvió a ser determinante, esta vez asistiendo a Harry Kane, quien con un remate de media distancia puso el 2-0 parcial.

No contento con su actuación, Díaz Marulanda anotó el 3-0 con un golazo de zurda, imposible de atajar para el golero rival.



Luis Díaz hace historia en Bayern Múnich

Con su anotación ‘exprés’ frente al Eintracht Frankfurt, Luis Díaz se convirtió en el tercer jugador en la historia del Bayern Múnich en marcar uno de los goles más rápidos, solo superado por el brasileño Giovane Élber y Lothar Matthäus.



🚨 ATENCIÓN: con su tanto ante Frankfurt a los 15 segundos del partido, Luis Díaz anotó el TERCER GOL MÁS RÁPIDO de la historia del Bayern Munich en la #Bundesliga



😱 Solo lo superan el de Giovane Elber ante Hamburgo en 1998 a los 11'' y el de Lothar Matthaus frente a Borussia… pic.twitter.com/drq5yjFSu6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025