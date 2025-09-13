Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Colombiano relató su susto en la Vuelta a España por las protestas: "fue bastante duro"

Colombiano relató su susto en la Vuelta a España por las protestas: "fue bastante duro"

Así como sucedió en jornadas anteriores, se presentaron manifestaciones en medio de la etapa reina de la Vuelta a España y un 'escarabajo' la pasó mal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 02:02 p. m.
Comparta en:
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, en la etapa 20 de la Vuelta a España
Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, en la etapa 20 de la Vuelta a España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad