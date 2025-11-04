Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pereira tampoco podrá jugar con juveniles; Liga Betplay se seguirá alterando

Deportivo Pereira tampoco podrá jugar con juveniles; Liga Betplay se seguirá alterando

El correcto desarrollo del desenlace del campeonato colombiano se trastocarían todavía más por cuenta de la crisis que vive el equipo ‘matecaña’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Deportivo Pereira no podrá jugar con sub-20 en la Liga Betplay de Colombua.jpg
La crisis del Pereira sigue alterando la Liga Betplay 2025-II.
Foto: Deportivo Pereira.

Publicidad

Publicidad

Publicidad