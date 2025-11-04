Deportivo Pereira tampoco podrá jugar con juveniles; Liga Betplay se seguirá alterando

El quiebre institucional del Deportivo Pereira parece no tener fin si se tiene en cuenta que el plantel profesional se negó a seguir jugando desde la jornada 17 de la Liga Betplay 2025-II como protesta a varios meses de sueldo atrasado.

Esta situación llevó a que el entrenador venezolano Rafael Dudamel, timonel de la plantilla, renunciara a su cargo como forma de solidaridad con los jugadores.

En consecuencia, el club de la capital risaraldense optó por afrontar las últimas fechas del campeonato con futbolistas de las divisiones menores, los cuales perdieron 1-5 de locales con Águilas Doradas y 4-0 como visitantes frente al Deportivo Pasto en las fechas 17 y 18, respectivamente.

Esta situación ha venido alterando el desenlace de la competición si se tiene en cuenta que la goleada a favor le permitió a Águilas meterse al grupo de los 8 primeros de la tabla, afectando así a las demás escuadras que luchan por un cupo a cuadrangulares.



Prohíben al Deportivo Pereira jugar con juveniles en Liga Betplay

Ahora, por orden del Ministerio de Trabajo, a los ‘matecañas’ no se les autorizará a jugar, ni siquiera con su nómina sub-20, hasta que los directivos se pongan al día con sus empleados.

Es decir, perderán sus próximos partidos por impedimento para presentarse, lo que influye en la parte alta de la tabla porque sus siguientes adversarios son Independiente Medellín, que lucha por el punto invisible, y Equidad, que marcha en el fondo de la clasificación.

Así lo indica la resolución 01830 de dicha cartera en su artículo 2: “Ordenar la prohibición de trabajos y tareas propias en desarrollo del objeto social del Deportivo Pereira, orden que regirá a partir del presente acto, aplica a todos los trabajadores contratistas de la empresa hasta tanto se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social adeudados”.

⚽ Con el trabajo no se juega.

El @MintrabajoCol suspendió las labores del Club Deportivo Pereira por incumplimientos graves en el pago de salarios y seguridad social a sus trabajadores y contratistas. pic.twitter.com/vTrdmVr40R — MinTrabajo (@MintrabajoCol) October 31, 2025

Bajo esta luz, lo único que le resta a la dirigencia del elenco pereirano es pagar lo que debe para desbloquear a su nómina.

Entre tanto, el periodista Javier Hernández Bonnet dijo en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que hay otro club que podría correr la misma suerte, por lo que en ese espacio informativo se especuló asegurando que podría ser el Deportivo Pasto, a cuyos futbolistas también les deben varias quincenas.