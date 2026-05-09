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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz jugó 30 minutos en victoria 0-1 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo, por la Bundesliga

Luis Díaz jugó 30 minutos en victoria 0-1 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo, por la Bundesliga

El atacante guajiro Luis Díaz comenzó como suplente pero ingresó al minuto 60 en el duelo de este sábado en la fecha 33 de la Liga de Alemania, de la que ya es campeón el Bayern Múnich.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Foto: AFP

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