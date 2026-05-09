Luis Díaz jugó 30 minutos en victoria 0-1 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo, por la Bundesliga

Bayern Múnich le ganó 0-1 al Wolfsburgo este sábado en la fecha 33 de la Bundesliga, con un solitario gol del francés Michael Olise. El colombiano Luis Díaz comenzó como suplente pero entró en el segundo tiempo del compromiso.

El guajiro entró al minuto 60 y tuvo contacto con la pelota pero no se le vio tan explosivo por la banda y tan activo en el uno contra uno, frente a un elenco rival que estaba urgido por ganar, por el tema del descenso en el fútbol de Alemania.

A Luis Díaz le restan solo dos partidos en la temporada, el primero el sábado 16 de mayo contra el Colonia (8:30 a.m.), en la última fecha de la Bundesliga. Luego, tendrá que medirse al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania, el sábado 23 de mayo.

Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Un gran gol de Michael Olise le dio el triunfo al Bayern contra el Wolfburgo por 0-1, en la penúltima jornada de la Bundesliga, irrelevante para el conjunto bávaro, ya campeón, pero muy relevante para los locales, que en lo que queda de curso se juega la permanencia.



Para el Bayern -con la Bundesliga ya asegurada- el partido era sólo cuestión de estadística. Para el Wolfburgo, en cambio, que empezaba como antepenúltimo en la clasificación del torneo, el duelo tenía una dimensión existencial. El cuadro de Dieter Hecking, tercero por la cola, en promoción, está igualado a puntos con el St. Pauli, penúltimo y en descenso.

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El Bayern salió con varios cambios con respecto al equipo que había empezado el miércoles contra el PSG. Entre los ausentes en la alineación titular estaba el colombiano Luis Díaz en cuya posición empezó el senagalés Nicolas Jackson. También faltaban Manuel Neuer, Jonathan Tah, Dayoy Upamecano y Aleksandr Pavlovic.

Las ventajas en posesión de pelota del Bayern fueron claras desde el comienzo pero el Wolfsburgo, jugando con una defensa muy cerrada y buscando contragolpes rápidos, tuvo más llegada a lo largo de la primera parte y entre ellas algunas ocasiones claras.

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La primera se dio en el minuto 7 con una llegada de Maehle por la izquierda que terminó en un cabezazo a quemarropa de Vinicius Souza y una parada sensacional de Jonas Urbig que parecía dispuesto a aprovechar el partido para ganar enteros en la lucha por la sucesión de Neuer.

Urbig tuvo otras paradas entre las que cabe destacar una en el 24 ante Belocian y dos consecutivas ante Eriksen en el 38.

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, celebra su gol contra PSG por la Champions League Getty Images

El Bayern, sin embargo, también tuvo sus opciones en la segunda parte. Entre ellas, un remate el larguero de Tom Bischof en el 19 y un penalti fallado por Harry Kane -se resbaló por una imperfección en el campo cuando iba a disparar-en el 35 y la pelota se marchó fuera.

Tras el descanso, entraron al campo Upamecano por Minjae Kim y Laimer por Leon Goretzka, Laimer ocupo el lateral derecho, Stasinic pasó al izquierdo y Bishof se adelantó al centro del campo.

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Los primeros minutos de la segunda parte fueron claramente del Bayern y se coronaron con un gran gol de Michael Olise que, en el 55, se sacó de la chistera su jugada típica con el recorte hacia adentro y el remate de zurda que está vez se metió por la escuadra.

El Bayern había empezado a mandar, había asumido el control del centro del campo. Con el ingreso de Upamecano la salida desde la propia mitad funcionaba mejor y Joshua Kimmich no tenía ya que regresar permanente para conducir la pelota prácticamente desde la propia área.

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El Wolfburgo no volvió a aparecer sino hasta muy tarde pero cuando lo hizo, en el 89, tuvo una ocasión enorme con un remate al poste de Mathias Svanberg en un contragolpe.

Hubo un intento también de una andanada ofensiva final que no alcanzo parea el empate y el Wolfburgo tendrá que jugarse la permanencia en la última jornada en un duelo directo contra el St.Pauli y luego, si sobrevive, en duelo a partido doble contra el tercero de la segunda Bundesliga.